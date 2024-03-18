Motosiklet ile bisikleti çekti...Tehlikeli anlar kamerada

Bursa'da akan trafikte motosikletteki arkadaşına tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü tehlikeye davetiye çıkardı.

Motosiklet ile bisikleti çekti...Tehlikeli anlar kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da akan trafikte motosikletteki arkadaşına tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü tehlikeye davetiye çıkardı.

Olay, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden motosiklet sürücüsü yolda gördüğü bisiklet sürücüsünün elinden tuttu. Beraber seyretmeye başlayan motosiklet ve bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

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