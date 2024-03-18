Motosiklet ile bisikleti çekti...Tehlikeli anlar kamerada
Bursa'da akan trafikte motosikletteki arkadaşına tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü tehlikeye davetiye çıkardı.
Bursa’da akan trafikte motosikletteki arkadaşına tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü tehlikeye davetiye çıkardı.
Olay, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden motosiklet sürücüsü yolda gördüğü bisiklet sürücüsünün elinden tuttu. Beraber seyretmeye başlayan motosiklet ve bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.