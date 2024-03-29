Motosiklet sektörüne yeni bir soluk

Kurulduğu günden bu yana bulunduğu sektörlere öncülük eden ve yarım asrı aşkın süredir istikrarlı büyümesiyle Kibar Holding, mobilite alanındaki faaliyetlerine yeni şirketi K-RIDES ile devam ediyor.

K-RIDES dünyanın köklü motosiklet markalarından Royal Enfield’in global lider olduğu 350cc ve 650 cc aralığındaki orta hacimli Bullet, Classic, HNTR350, Meteor, Continental GT, Interceptor, Super Meteor ve Himalayan modellerini Türkiye’deki motorseverlerin beğenisine sundu.

K-RIDES, dünyanın seri üretimde kesintisiz en uzun geçmişe sahip motosiklet üreticisi Royal Enfield ile başlattığı iş birliği kapsamında Bullet, Classic, HNTR350, Meteor, Super Meteor, Interceptor ve Continental GT gibi orta boy 350cc ile 650cc arası motor hacmine sahip modellerinin yanı sıra, motosiklet sektöründe büyük heyecan uyandıran ve merakla beklenen 450cc Himalayan modelini Türkiye pazarıyla buluşturdu.

İlk mağazasını Ataşehir Watergarden AVM’de açan K-RIDES, Royal Enfield Türkiye lansmanını Watergarden AVM’deki JJ Arena’da Kibar Holding üst yönetimi, Royal Enfield temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, yurtdışı satışlarındaki güçlü büyümesi ve birbiri ardına gerçekleştirdiği yeni platform lansmanlarıyla dikkat çeken Royal Enfield’i Türkiye’de yakın zamanda kurdukları K-RIDES şirketi ile temsil edeceklerini söyledi. Kayabaşı, motosiklet sektörüne girerken, Royal Enfield gibi güçlü bir ortağın kalitesini ve zamansız tasarımlarını erişilebilir şartlarla sunarak önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Kayabaşı, “Uzun yıllardır otomotiv ve havacılık sektörüne parça üretimi gerçekleştiren Kibar Topluluğu olarak, son yıllarda mobilite alanında farklı yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendiriyorduk. K-RIDES ile müşterilerimize en kaliteli ve eksiksiz hizmeti sunmak adına her ihtiyaca cevap verecek yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Haluk Kayabaşı: Motorseverlere kapsamlı bir deneyim sunacağız

Kayabaşı, K-RIDES aracılığıyla bundan böyle motorseverlere ’erişilebilir, sürdürülebilir lüks ve premium’ ürün ve hizmet götüreceklerini vurgularken, “Ülkemizde son yıllarda artan nüfus ve şehirleşmenin etkisiyle insanlar farklı mobilite seçeneklerine yöneldi. Motosiklet bu anlamda talebin arttığı araçların başında geliyor. Biz de bu dönüşüm karşısında motorseverlerle sınıfının en iyi markalarını bir araya getirme misyonunu üstlendik. K-RIDES aracılığıyla müşterilerimize satış ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra, motosiklet topluluğuna yönelik etkinlikler, deneyim sürüşü, sürüş eğitimleri ve sadakat programları gibi kapsamlı bir deneyim sunacağız. 2024’te katılacak yeni modellerle ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Farklı segmentlerde sunacağımız modellerle her türlü beklentiye cevap vermek birinci önceliğimiz olacak” diye konuştu.

Royal Enfield’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Uluslararası Satışlarından Sorumlu Başkanı Arun Gopal ise yaptığı açıklamada, "Türkiye bizim için önemli bir büyüme pazarı, bu nedenle Royal Enfield’ın değerlerini anlayan ve bölgedeki müşteri topluluğu için marka deneyimini geliştirme taahhüdümüzle uyumlu bir ortak seçmeye özen gösterdik. Bu noktada K-RIDES ile çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul’da yeni Himalayan 450 ve K-RIDES ile sunduğumuz diğer modellerimize gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Öte yandan, lansmanda öne çıkan modeller, Himalayan, Bullet 350, Classic 350, HNTR 350, Meteor 350, Super Meteor 650, Interceptor 650, Interceptor 650, Continental GT 650 modeller oldu.