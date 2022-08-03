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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Atatürkçüleri partiden yolladın, FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun' dedi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Atatürkçüleri partiden yolladın, FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun'
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla programının ardından Bodrum’a gelerek Memleket Partisi İlçe Binası’nın açılışına katıldı. Partililere seslenen İnce, daha sonra partililerle beraber Bodrum merkeze kadar yürüdü. İnce ilçe binasının açılışında yaptığı konuşmada, “Bana neden ayrıldın diyenlere tekrar söylüyorum. Atatürk’ün partisi değil orası, onun için ayrıldım. CHP’nin tek hizmeti Anıtkabir diyen Konya milletvekili de orada. Bu adamları nereden buldun Kılıçdaroğlu, sonra Muharrem İnce ve Atatürkçüler partiden gidecek. Kim gelecek? Davutoğlu ile Babacan’la iş yapacaksın öyle mi? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ’cüleri doldurdun, PKK’lıları doldurdun. Libya teskeresi konusunda İyi Parti ’evet’ oyu verdi, CHP ’hayır’ oyu verdi. Neden hayır veriyorsun. Doğru yapmışlar, Akdeniz’de var olmak istiyoruz. Türk askeri Libya’da olmalı ki Akdeniz’deki gazı alabilelim, pay sahibi olabilelim. Sorunlu mu, zor mu, zor. Biz büyük devletiz, neden hayır veriyorsun, PKK istemediği için mi hayır veriyorsun. Yarın iktidar olduğunda Libya teskeresine hayır mı vereceksin. Libya politikasını destekliyoruz, Mavi Vatanı destekliyoruz. Memleket Partisi olarak ’evet’ oyu vereceğiz. Türkiye Azerbaycan’a yardım etti. CHP milletvekili çıktı ‘Türkiye maalesef Azerbaycan’a yardım etti’ dedi. Kafaya bakın. Memleket Partisi iktidarında Azerbaycan’a daha fazla yardım edeceğiz, Erdoğan az yaptı, biz daha fazla yardım edeceğiz. Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ı ezdirmeyeceğiz. Atatürk’ü tartışıyorsan seninle ittifak konuşmayız. Kadına şiddet, çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın, rantı düşünmeyeceksin, doğaya ve çevreye saygı göstereceksin, terörün her türlüsünü kınayacaksın, PKK diyorsan seninle işim olmaz, PKK bir terör örgütüdür ” dedi.

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hosgör-haber içi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Atatürkçüleri partiden yolladın, FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun'
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Atatürkçüleri partiden yolladın, FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun'
Editör

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