Nilüferli minikler de artık 'Ana Kucağında'

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi eğitimde bir marka haline gelen Ana Kucakları artık Nilüfer ilçesi Üçevler ve Demirci mahallelerindeki miniklere de ev sahipliği yapıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında başlattığı Ana Kucakları, zengin müfredatıyla da çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor. Ana Kucağı ücretsiz kreş sayısı 32’ye ulaşırken, Nilüfer ilçesi Üçevler-Demirci mahallelerindeki miniklere hizmet verecek olan ana kucağı da düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mart ayı içerisinde eğitime başlayan Üçevler- Demirci ana kucağı ücretsiz kreşinde toplam 145 öğrenci eğitim görüyor. Toplam 1.153 metrekare arsa üstünde 570 metrekare taban alanlı tek kat olarak inşa edilen merkezde, 6 sınıf, yemekhane, teknik alanlar, müdür odası, öğretmenler odası, idari alanlar bulunuyor Ayrıca 1 oyun parkı ve bahçe yer alıyor. 6 sabah ve 6 öğle grubu olmak üzere ikili sistemde eğitim sunuluyor. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Cumhur İttifakı ve AK Parti Nilüfer Belediyesi başkan adayı Celil Çolak, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Ana Kucağı uygulamasını değerli buluyorum”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konu çocuklar olunca akan suların durduğunu söyledi. Herkesin evladının iyi eğitim almasını istediğini, Büyükşehir Belediyesi’nin de geleceğimiz olan yavrularımızın iyi insanlar olmasını ve iyi yerlere gelmesini arzuladığını anlatan Başkan Alinur Aktaş, “Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitilmesini istiyoruz. Uzmanlar, ‘bir çocuğun gelişiminin yüzde 90’ını 7 yaşına kadar tamamlar’ diyor. 4-6 yaş arasında alınan eğitim çok kıymetli ve değerlidir. Devletimizin anaokulu çerçevesinde ortaya koyduğu çalışmalar var. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız Ana Kucağı uygulamasını da değerli buluyorum. Burası 32’inci ana kucağımız oldu. Çocuklarımız daha önceden eğitim görmeye başladı. Önümüzdeki dönem 100’e çıkararak on binlerce yavrumuzu geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Nilüfer’de çok daha fazla ana kucağımız olabilirdi. O yüzden ilçe ve büyükşehir uyumu çok önemli. Birçok ilçede başkanlarımızdan yer istiyoruz. Verilen yerde de ana kucağımızı hizmete açtık. Yeni döneme de 230 öğretmen ve 4 bin öğrencimizle başladık. Milli Eğitim’in müfredatı takip edilerek 4-6 yaş çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. Buna ek olarak ‘Değerler eğitimi’ ve ‘Şehrim bursa’ müfredatları işleniyor. Bursa’yı seven ve öneri sunan bir gençlik yetişsin istiyoruz. Bütün kreşimizde olduğu gibi burada da her gün öğrencilerimize ücretsiz sabah kahvaltısı ve ikindi öğünü veriyoruz. Ayrıca çanta, kitap ve kırtasiye malzemeleri de belediyemiz tarafından ücretsiz karşılanıyor. İnşallah en kısa zamanda ikincisini, üçüncüsünü de açarız. Üçevler ve Demirci Ana Kucağımız hayırlı olsun” dedi.

“Tek amacımız, düşünen, araştıran nesil yetişmesi”

Önümüzdeki dönem aile eğlence merkezleri oluşturacaklarını, ilköğretim öğrencilerine aylık 600 TL’lik kantin desteği sunacaklarını anlatan Başkan Aktaş, aile yaşam destek merkezlerini de 17 ilçeye kazandıracaklarını anlattı. Yine Nilüfer ilçesine 800 kişilik ana salon ve diğer eklentilere sahip kongre ve kültür merkezi kazandıracaklarını belirten Başkan Aktaş, “20 sene görevde olup bu ilçeye 700-800 kişilik bir salon kazandıramadılar. İnşallah en güzelini önümüzdeki dönem bizler şehrin batısına kazandıracağız. Gençlik merkezi sayımızı 15’ten 50’ye çıkartacağız. İçerisine yıllık 5.000 TL yüklenen Genç Kart’la gençlerimizi sosyal ve kültürel anlamda destekleyeceğiz. Tek amacımız, düşünen, araştıran, kendini geliştiren, vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir neslin yetişmesidir. Bu uğurda birçok çalışma yaptık. ‘Her bölgeye kreş açacağım’ diyenler 20 senede kaç tane kreş açtı? İstihdam ofisi açacağını söyleyenlerin BİKO’dan haberi yok. Üretici kadınlara destek vereceğini söyleyenler, 39 kadın kooperatifinden alım yaparak desteklediğimizi bilmiyor. Evde bakım hizmeti vereceğini söyleyenlerin, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hizmetin senelerdir verildiğinden haberi yok. 10 bin öğrenciye burs vereceğini söyleyenler, BURSKOOP marifetiyle 10 bin çocuğa burs verdiğimizi bilmiyor. Bu sayısı yeni dönemde 16 bine çıkaracağız. YKS için dijital eğitim vereceğini söyleyenler, 6 tane yüz yüze YKS merkezimizin olduğunu ve dijital eğitimlerin de verildiğini bilmiyor. Gençlik merkezleri yapacağını söyleyenlerin, 16 tane gençlik merkezimizin olduğundan haberi yok. Kadın sığınma evi yapacağını söyleyenler, kadın sığınma evimizin olduğunu hatta erkek sığınma evimizin de olduğunu bilmiyor. Kentsel dönüşümden bahsedenlerin, şimdiye kadar bir tane kentsel dönüşüm çalışması yok. Biz yaptıklarımızı anlatıyoruz. Asıl film de 1 Nisan’dan itibaren başlıyor” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Nilüfer ilçesine Ana Kucağı’nı kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı tebrik etti. Çocuklara ve gençlere yapılan hizmetin dolaylı olarak kadına yapılan hizmet olduğunu belirten Gözgeç, ana kucağının Üçevler ve Demirci sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, eğitime yapılan yatırımların çok değerli olduğunu belirtti. Bursa’da 4-5 yaşlarındaki toplam 68 bin öğrenciye okul öncesi eğitim verildiğini söyleyen Alireisoğlu, bu anlamda velilere destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı tebrik etti.

Demirci Mahalle Muhtarı Mehmet Bulut ve Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun, bölgelerine Ana Kucağını kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek, Nilüfer ilçesinde Ana Kucağı sayılarının artmasını istediler.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra Ana Kucağı binasına geçti. Sınıfları gezerek çocuklarla sohbet eden Başkan Aktaş, miniklere eğitim hayatlarında başarılar diledi.