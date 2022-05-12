Okul Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

9 - 10 Mayıs tarihlerinde İstanbul Silivri’de yer alan TGF Silivri Golf Tesisleri’nde düzenlenen müsabakada, 9 ilden gençler kategorisinde 56, yıldızlar kategorisinde 77 sporcu sahaya çıktı.

TGF Silivri Golf Akademi Sahası’nda oynanan Yıldızlar A kategorisinin final raunudun ardından erkeklerde Özel Ankara ABC Ortaokulu’ndan Semih Engez toplamda 42 stableford skorla birinci, Çağrıbey Ortaokulu’ndan Yasir Arda Özdemir toplamda 42 stableford skorla ikinci, Ertuğrul Gazi Ortaokulu’ndan Beyaz Bulut toplamda 40 stableford skorla üçüncü, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel 125. Yıl Ortaokulu’ndan Can Uğutmen toplamda 40 stableford skorla dördüncü, genç kızlarda Silivri Ortaokulu’ndan Hazal Ulu toplamda 41 stableford skorla birinci, Büyük Kılıçlı Ortaokulu’nda Elif Naz Akıncı toplamda 40 stableford skorla ikinci, Büyükkılıçlı Ortaokulu’ndan Beren Çetin toplamda 39 stableford skorla üçüncü, Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Ortaokulu’ndan Zeynep Koç toplamda 38 stableford skorla dördüncü basamakta yer aldı.

Yıldızlar B Kategorisinde, Özel Ataşehir Bahçeşehir Koleji Ortaokulu’ndan Ahmet Kodakoğlu toplamda 44 stableford skorla birinci, Ertuğrul Gazi Ortaokulu’ndan Batın Biçeroğlu toplamda 42 stableford skorla ikinci, Özel Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu’ndan Ahmet Kuran toplamda 42 stableford skorla üçüncü, Özel Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu’ndan Kuzey Burak Durmuş toplamda 41 stableford skorla dördüncü, genç kızlarda Hasan Polatkan Ortaokulu’ndan Sena Çakır toplamda 36 stableford skorla birinci, Özel Odak Ortaokulu’ndan Almira Mavi Köksalan toplamda 35 stableford skorla ikinci, Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Ortaokulu’ndan Ada Zorbozan toplamda 34 stableford skorla üçüncü, Özel Çekmece Doğa Ortaokulu’ndan İnci Deliorman toplamda 34 stableford skorla dördüncü sırada yer aldı.

Okul Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarının final raundunun ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Kazananlara madalyalarını, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Gültekin Örteş, Silivri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Can Cihangir Turan, Silivri İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Meral Kaymak, Silivri Belediyesi Spor Koordinatörü Ahmet Uslu, Silivri Milli Eğitim İlçe Müdürü Zekeriya Artar, Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gürkan Akbıyık, Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç, TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek, Golf İl Temsilcisi Hüsamettin Çelik taktim etti.

