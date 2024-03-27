Op. Dr. Mustafa Şahin hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Op. Dr. Mustafa Şahin hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Mustafa Şahin hasta kabulüne başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Op. Dr. Mustafa Şahin hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni doktorların atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine atanan Op. Dr. Mustafa Şahin hasta kabulüne başladı.

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Diğer yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamasının devam edeceği belirtildi.