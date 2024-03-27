Hereke Kalesinde lale şöleni

Restorasyon çalışmaları tamamlanarak Körfez ve ülke turizmine kazandırılan Hereke Kalesi, yapılan peyzaj çalışmalarıyla renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor.

Körfez Belediyesi, kentin gerdanlığı olarak bilinen tarihi Hereke Kalesinde peyzaj çalışmaları yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, bakım-onarım çalışmaları düzenli olarak yapılan kale içerisinde son olarak laleler ekildi. Baharın gelmesiyle birlikte açan laleler, tarihi dokunun yanı sıra ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya başladı.

Tarihi ve kültürel dokusu ile ülke ve ilçe turizmine ev sahipliği yapan Hereke Kalesi ziyaretçilerini bekliyor.