Osmanlı'dan kalma bayram geleneği devam ediyor

Kırklareli'nin Erikler köyünde Osmanlı İmparatorluğu Döneminden günümüze kadar gelen bayram geleneğinde, yetişkinler köy meydanında toplanıp çocuklara hediyelerini dağıtıyor.

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  • 03.05.2022 14:02
  • Güncelleme: 03.05.2022 14:19
Osmanlı'dan kalma bayram geleneği devam ediyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Osmanlı İmparatorluğu Döneminden kalma bayram geleneği Kırklareli’nin bazı köylerinde yaşatılmaya devam ediliyor. Geçmişten kalma bayram geleneğinde köy çocukları köyün meydanında sıraya dizilirken, bayram sabahı namazdan çıkan vatandaşlar ise onları bekleyen çocuklara toplu halde çeşitli hediyeler dağıtıyor. Kırklareli’nin Erikler Köyünde de her bayramda Osmanlı’dan kalma bayram geleneği devam ediyor. Bayram sabahı çocuklar köy meydanında toplanıp sırayla köy sakinlerinden hediyelerini aldı. Geçmişten günümüze devam eden bu gelenek ile köyde birlik ve baraberliğin önemi bir daha ortaya koyulmuş oluyor.

Yüzyıllardır devam eden gelenek ile ilgili konuşan köyün ileri gelenlerinden İsmail Işak, "Osmanlı döneminden kalmak geleneğimiz köyümüzde halanda devam ediyor. Bayram namazından sonra çocuklara hediyeler veriyoruz onlarda mutlu oluyorlar. Bu geleneğimiz, yüzyıllardan beri devam etmektedir. Pandemi döneminde bu gelenek yapılmamıştı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra bu geleneğimize bu sene bin 500 kişi katıldı" dedi.

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İstanbul’dan köyüne gelenek için gelen Sinem Mutlu ise, "Eşim hep anlatırdı bu geleneğin olduğunu. Biz ilk defa oğlumla birlikte katılmak bizlere şans oldu. Çok eğlenceli. Önemli olan çocukları sevindirerek onların mutluluğunu görmektir. Bu geleneğin bugüne kadar gelmesi ve bugünden sonrada devam etmesini diliyorum. Böyle bir miras bugüne kadar gelmesi ve çocuklarımıza aktarılması çok güzel bir duygudur. Herkese iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

İstanbul’dan erikler köyüne anne ve babasını ziyarete geldiğini dile getiren bir vatandaş, "Biz kendimizi bildiğimiz bileli bu etkinliğimiz devam ediyor. Çocuklarımız içinde çok güzel bir anı oluyor. Bizlerde bu süreci devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

İHA

SHA Editör
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