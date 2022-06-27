ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerinde güncelleme açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022 yılı ikinci altı ayı için görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını duyurdu.

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  • 27.06.2022 17:37
  • Güncelleme: 27.06.2022 18:34
ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerinde güncelleme açıklaması
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18-19 Haziran tarihlerinde uygulanan 2022-YKS’nin ilk oturumu olan TYT’de görev alan sınav görevlilerinin ücretlerinin 24 Haziran Cuma günü, AYT ve YDT oturumlarında görev alan görevlilerinin ücretlerinin de bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığı duyuruldu. Açıklamada, sınav görevleri ücretlerinin güncelleneceği bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

“2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022’den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz.”

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İHA

Editör
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