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Otobüs durağında bekleyen kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
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Otobüs durağında bekleyen kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Arnavutköy'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis, durakta otobüs bekleyen kadına cinsel organını göstermiş, olay yerinden kaçıktan sonra yakalanıp adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine, tekrar gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Otobüs durağında bekleyen kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
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Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de yaşanan olayda, işine gitmek üzere otobüs durağına gelerek beklemeye başlayan kadın, bir erkeğin teşhirine maruz kalarak hayatının şokunu yaşamıştı. Durakta bulunan adam, kadına cinsel organını gösterip teşhircilik yaparak kadını rahatsız etmişti. Bunun üzerine kadın elindeki telefonuyla şahsı gizlice görüntüledikten sonra duraktan çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istemişti. Kadının yardım istediği şahısların geldiğini gören duraktaki teşhirci kaçıp izini kaybettirmişti. Polis merkezine giden kadın, yaşadığı olayı anlatıp görüntüleri göstererek şikayetçi olmuştu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsın Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) üye olmaktan dolayı polislikten ihraç edilen M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etmişti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde M.A.’yı iş yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü.

Tekrar gözaltına alınarak, tutuklandı

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teşhirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine, şüpheli şahıs dün tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA
Editör

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