Oyun Geliştirme Forumu Turkmmo.com İlgi Görmeye Devam Ediyor!

Oyun geliştiricisi, farklı türde oyunlar yaratan ve bunları bir bütün olarak kullanıcıya sunan kişidir. Genellikle yazılım ve tasarım gibi alanlarla ilgilenen oyun geliştiricileri, oyun stüdyolarında veya oyun geliştirme şirketlerinde çalışmaktadır. Turkmmo forum sitesinde oyun geliştirme ile ilgili pek çok paylaşım ve eğitim bulunmaktadır.

Bir Oyun Geliştiricisi Ne Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Oyun geliştiricileri genellikle oyunun yazılım kısmıyla ilgilenir, çünkü birçok farklı oyun türü vardır, uzmanlık alanları farklılık gösterir. Ancak oyun geliştiricilerinden beklenen görev ve sorumluluklar şu şekilde sıralanabilir;

Modelleme, ses efektleri, tasarım ve programlama gibi değişik alanlarda bilgi sahibi olmak,

Yeni oyun teknolojilerine ayak uydurmak ve hızlı uyum sağlamak,

Analitik ve çözüm odaklı düşünen,

Birçok farklı türde oyun oynayın veya takip edin,

Araştırma ve geliştirme yapmak,

Farklı disiplinlerde eğilmek ve gelişmek.

Oyun Geliştiricisi Olmak İçin Gerekenler

Lisans yazılım ve programlama bölümlerinden mezun olanlar veya yazılım ve programlama eğitimi almış olanlar oyun geliştirici becerisine sahip olan bir oyun geliştiricisi olabilirler. Ancak dünya genelinde onlara baktığınızda hiç eğitim almamış olsalar da oyun geliştiricisi olan insanlar olmaktadır. Öte yandan, bazı üniversitelerin oyun geliştirme alanında yüksek lisans programları vardır ve bunlardan mezun olanlar oyun geliştiricisi olarak çalışabilirler. Turkmmo haberler kısmında ise bağımsız geliştiricilerin oyunları ile ilgili haberlere yer verilmektedir.

Oyun Geliştiricileri İçin Olmazsa Olmaz Özellikler

Oyun geliştirme genellikle uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu nedenle işverenler oyun geliştiricilerin sabırlı olmasını bekliyor. İşverenlerin oyun geliştirici becerisine sahip olan geliştiricilerin sahip olmasını istediği diğer nitelikler ise şu şekilde sıralanıyor:

Disiplinli ve özverili olması

Esnek çalışma koşullarına uyum sağlayabilmeli

Farklı görüş veya önerilere açık olması gerekmektedir

Mükemmel derecede İngilizce bilgisine sahip olmalıdır

İletişim becerileri yüksek olmalıdır

Oyun Nasıl Geliştirilir

Oyun nasıl yapılır? Video oyunu geliştirme süreci genel olarak 3 aşamaya ayrılır: yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası.

-Üretim Öncesi

Her projenin başladığı yer burasıdır. İlk olarak, ön prodüksiyon oyunun ne hakkında olduğunu, neden yapılması gerektiğini ve ne yapılacağını tanımlar.

Hayata geçirmek istediğiniz bir oyun veya hikâye için harika bir fikriniz varsa. Bu bölüm fikrinizi veya hikayenizi oluşturacağınız temel bölümdür.

Bu bölümde hangi işlemler yapılır;

Oyunun teması nedir?

Seyirci kim?

Bunun için bir pazar var mı? Rekabet nasıl?

Hangi platformda yayınlanacak?

Para nasıl yapılacak? Platformda satılacak mı yoksa oyun içi satın alımlarla oynamak ücretsiz mi olacak?

Geliştirmek ne kadar sürer?

Hangi personele ve hangi kaynaklara ihtiyaç duyacak?

Tahmini bütçe nedir?

-Üretme

Bu, üretim hattı akışının en uzun aşamasıdır ve tüm detaylar ortadadır. Oyun nasıl yapılır? Sorunuza cevap olarak geliştirme sürecini bu bölümde bulabilirsiniz.

1 ile 4 yıl arasında süren bu süreçte oyunun gerçekten şekillenmeye başladığı yapım aşamasındadır. Bu, hikâyenin gerçeğe dönüştüğü, varlıkların (karakterler, yaratıklar, sahne ve ortamlar) oluşturulduğu, oyun kurallarının belirlendiği, seviyelerin ve dünyaların kurulduğu, kodların yazıldığı ve çok daha fazlasının yapıldığı aşamadır.

Bir video oyunundaki neredeyse her şey bilinçli bir karara bağlı olmaktadır. Ve bu her karakter, ortam, nesne, görünüm, renk, ses, zorluk seviyesi, kurallar ve derecelendirme sistemi için geçerlidir. Bununla birlikte, ilk fikirler gerçekte her zaman iyi çalışmayabilir, bu nedenle oyun sürekli olarak test edilmekte ve geliştirilmektedir.

-Mobil Oyun Geliştirme

Genel anlamda mobil oyun geliştirme süreci aynı aşamalardan geçmektedir ve her alanda aynı anlamda olmaktadır. Mobil oyun geliştirme işlemi oldukça önemli bir konu olmaktadır. Mobil oyun geliştirme işlemi PC ve PS oyunu geliştirme işlemine nazaran çok daha kolay bir yapıysa sahip olmaktadır. Bu durum genel anlamda neredeyse bütün oyuncu geliştiricileri tarafından kabul edilen bir geçek olmaktadır.