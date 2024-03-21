Oyun piyasasına yeni oyuncu

Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük oyun fuarı GİST’te başarı gösteren, uluslararası oyun sektörü konferanslarında da yüksek ilgi toplayan oyun ve yazılım stüdyosu olan Dragonflower Games, yeni projeleri Duplicate Dissolution ile piyasaya hızlı bir giriş yaptı.

Duplicate Dissolution oyuncuların dijital kopyalarını kullanarak bir dizi bulmaca çözdüğü kısa bir birincil kişi bilmece oyunu olarak tanımlanıyor. Dragonflower Games’den yapılan açıklamada “Bu oyunla oyunculara kısa ama öz bir tecrübe sunmak istiyoruz. İlk oyunumuzun çıkışıyla birlikte çok heyecanlıyız ve oyun severlerin deneyimlerini paylaşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

Duplicate Dissolution’da oyuncular, ancak akılları ve kopyalarının gücüyle çözülecek bulmacalarla dolu bir yolculuğa çıkıyor. Tester programının en yeni oluşumu olan NULL’u kontrol ettiğiniz bu oyunda, simülasyonun el değmemiş, fütüristik ve esrarengiz odalarını keşfedecekler. Oyun boyunca hem kendi becerilerinizi hem de klonlarının yeteneklerini kullanarak engellerin üstesinden gelecekler. Oyuna ulaşmak için oyunun Steam sayfasını ziyaret etmeniz yeterli.

Şirket şu anda konsol ve PC oyunlarına odaklanıyor. Şirket oyun geliştirme, asset üretimi ve oyunlaştırma hizmetlerini sunuyor. Portfolyolarında sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik projeleri bulunmakla beraber, Metaverse projeleri de mevcut.