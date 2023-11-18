Park halindeki tıra çarpan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletli yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletli yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Edirne Bulvarı üzeri ilçe girişindeki Deri OSB kavşağında meydana geldi. Çorlu istikametinden Marmaracık istikametine seyreden Çağdaş A. idaresindeki 59 AFT 920 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridinde park halinde bulunan 31 ADG 086 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
Kaza sonrası başından yaralanan motosiklet sürücüsü Çağdaş A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili Yeşiltepe Sağlık Polis Karakolu Amirliği’nce inceleme başlatıldı.