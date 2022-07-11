Pataloji okudu ama çiğ köfteci oldu

Yıldırım ilçesinde yaşayan Beyza Atalay, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Patoloji Bölümünü bitirdikten sonra babasının mesleğini yap isteğini geri çevirip kendi işini yapamaya karar verdi ve 23 yaşında kendine çiğ köfteci dükkanı açtı. Tek başına dükkan işleten genç kız gören herkesin takdirini kazanıyor. Hem dükkana gelen müşterileri karşılayan Atalay, hem de paket servise çıkarak sipariş dağıtıyor. Cesareti ve çalışkanlığıyla herkes örnek olan genç kız ileride büyük bir şirket açmayı hedefliyor.

Babasını dinlemediğini ifade eden Beyza Atalay, "Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi işimi yapmak istemedim. Cesaret göstererek kendime çiğ köfteci dükkanı açtım. Burada tek başıma dükkanı işletiyorum. Görenler bu yaşta işletme açtığımı ve tek başıma işlettiğimi görünce şaşırıp sonra tebrik ediyor. İleride kendime büyük bir atölye kurmayı hedefliyorum" dedi.