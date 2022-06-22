Pençe- Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harektı bölgesinde bir üsse yapılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

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  • 22.06.2022 07:45
  • Güncelleme: 22.06.2022 08:06
Pençe- Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üsse yapılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

İHA

Editör
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