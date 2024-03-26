Petrol Ofisi Grubu ve Chevron, iş birliklerinin 10'uncu yılını kutladı

Petrol Ofisi Grubu ve Chevron, iş birliklerinin 10’uncu yılını Denizcilikte Enerji seminerinde kutladı.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin önde gelenlerinden Petrol Ofisi Grubu ve dünya enerji devi Chevron tarafından iş birliklerinin 10’uncu yıl dönümü vesilesi ile ‘Denizcilikte Enerji Dönüşümü ve Yağlama Çözümleri Semineri’ gerçekleştirildi.

Chevron EAME Denizcilik Bölge Müdürü Sotiris Meklis’in ‘Gündeme Bakış’ konuşması ile başlayan etkinlik, Chevron Marine Lubricants Genel Müdürü Ayten Yavuz ve Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu’nun tanıtım ve karşılama konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşmaları ardından ‘Chevron Marine Lubricants: Yeni Enerji Dünyasına Doğru Güvenilir Bir Tedarikçi’, ‘Petrol Ofisi: Bugünden Yarına Hazır’, ‘Deniz Yağlarındaki Teknik Gelişmeler’, ‘Biyoyakıt Pazarındaki Gelişmeler’, ‘Daha Düşük Karbonlu Bir Geleceğe İlerlemek’, ‘Denizcilikte Dekarbonizasyon’, ‘Chevron Shipping Faaliyeti’ ve ‘Chevron Denizcilik Ürünleri ve Hizmetleri: Müşteri Deneyimi’ konularında konuşma ve sunumlar yapıldı.

Seminerle ilgili değerlendirmede bulunan Sezgin Gürsu, “Denizcilik sektörü, enerji dönüşümünün en kritik noktalarından biri. Biz de bu sektörde yaşanan hızlı değişimlere uyum sağlayabilmek adına gerekli olan yenilikçi yağlama çözümlerine odaklanmak amacıyla bu semineri düzenledik. Şirket yetkilileri ile deneyim ve fikir alışverişinde bulunmamıza imkân sunan böyle bir etkinliği 10. yıl dönümümüzü kutladığımız bu yıl gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Şirket olarak hem denizcilik sektöründeki enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hem de en yüksek kaliteli ürünleri bu alanda sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayten Yavuz ise şunları söyledi: “Chevron Marine Lubricants ve Petrol Ofisi Grubu, güçlü yönlerini bir ortaklıkla birleştirmek için yola çıkmıştı. İş birliğimiz sayesinde de Türkiye’deki Chevron Deniz Madeni Yağları müşterilerine ve Türkiye dışındaki Petrol Ofisi müşterilerine deniz madeni yağlarını kesintisiz bir şekilde tedarik etmeyi sürdürüyoruz. Bu projeye katkıda bulunan ekibin bir parçası olarak her iki kurum için de çok başarılı olan bu ortaklığın 10. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu başarılı ortaklığın geliştirilmesine yardımcı olan EAME Chevron Marine Lubricants Bölge Müdürü Sotiris Meklis ve Chevron Marine Lubricants Müşteri Yöneticisi Stergios Angelis’a teşekkür ediyorum.”