Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor. Konya bu potansiyeli süratle hayata geçirerek diğer şehirlerimize örnek olmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni’ne katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli de programa katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada, “Bu proje aynı zamanda şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını da karşılamaya yöneliktir. Açılışını yaptığımız ilk 3 kısım Konya Ovası sulamaları kapsamındaki pek çok işten sadece bir bölümdür. Konya Ovası Sulama projesinin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya’da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Mevcuttaki klasik sistem sulama şebekelerini de verimliliği yükseltmek ve su tasarrufu amacıyla kapalı sisteme dönüştürüyoruz. Sadece Bağbaşı Barajının son 5 yılda ekonomimize katkısı 2.6 milyar lira olmuştu. Diğer illerimiz Niğde, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kırıkkale’de de depolama baraj gölet yeraltı sulama içme suyu enerji projelerini hayat geçirmeyi sürdürüyoruz. Konya’ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulamasını yapmasını hedefliyoruz. Enerjiyle birlikte bu bölgedeki üretimin ülkemize yıllık toplam katkısı 21 milyar lirayı bulacaktır. Şimdiye kadar 43 milyar lira yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız” dedi.

“Salgın döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıktı; sağlık, gıda ve tarım”

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi sağlık diğeri gıda ve tarımdır. Elimizdeki imkanları bu süreçte pek çok dost ve kardeş ülke ile de paylaştık. Pek çok ülkede temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir.

Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Tarımsal hasılasını 18 yılda 87 milyar liradan 275 milyar liraya, tarım ürünleri ihracatını 3,7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz. Ülkemizde tarla ürünleri üretimi son 18 yılda 58 milyon tondan 64 milyon tona, sebze üretimi 25 milyon tondan 31 milyon tona, meyve üretimi 14 milyon tondan 22 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Biz gelene kadar ülkemize yapılan 276 barajın üzerine 585 yeni baraj, 228 göletin üzerine 340 yeni gölet, bin 734 sulama tesisinin üzerine bin 328 sulama tesisi ilave ettik. Çiftçilerimize son 18 yılda 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik. Türkiye meyve ve sebzede net ihracatçı konumundadır. Modern sulama tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6’dan yüzde 28 seviyesine çıkardık. Bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz” diye konuştu.

"Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor"

Korona virüs salgını sonrası dönemden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor. Konya bu potansiyeli süratle hayata geçirerek diğer şehirlerimize örnek olmalıdır. Büyüyen ve güçlenen Türkiye, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir. Türkiye’nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşı ele ele verip ülkemizi en kısa sürede inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız” dedi.