Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması sürecinde İstanbul’un 1453’ten beri Türkiye toprağı olduğunun halen sindirilemediğini gördük” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması sürecinde İstanbul’un 1453’ten beri Türkiye toprağı olduğunun halen sindirilemediğini gördük” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması sürecinde İstanbul’un 1453’ten beri Türkiye toprağı olduğunun halen sindirilemediğini gördük” dedi.
YORUM EKLE