banner3088

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik davetine ilişkin, “Bu çağrıyı yadırgamadım. En masum seviyede bir davetti” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik davetine ilişkin, “Bu çağrıyı yadırgamadım. En masum seviyede bir davetti” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik davetine ilişkin, “Bu çağrıyı yadırgamadım. En masum seviyede bir davetti” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik davetine ilişkin, “Bu çağrıyı yadırgamadım. En masum seviyede bir davetti” dedi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Muharrem...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Muharrem...
  1. POLİTİKA

banner3196

banner3552

banner3212