İYİ Parti ‘den bayrak çağrısı

İYİ Parti İlçe Başkanı Refik Bek bayrak çağrısında bulunarak konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti: “Sevgili Silivriler; kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara bölgesinde Pençe Kartal -2 operasyonunda PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü harekatta vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman şehitlerimize, yine aynı operasyon kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK tarafından tutsak tutulup şehit edilen asker, polis, devlet görevlilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, diliyorum. Türk milletinin birlik ve beraberliğini göstermek ve kahraman şehitlerimizin anısını canlı tutmak için tüm Silivrilileri, şehitlerimizi için evlerinize, iş yerlerine gururumuz, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Türk bayrağını asmaya davet ediyorum. Saygılarımla…"