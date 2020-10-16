Kılıçdaroğlu Kadıköy Gazhane’de incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’deki Gazhane binaları restorasyon alanında incelemelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan Gazhane binalarında yapılan çalışmalarını yerinde inceledi. Programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.
YouTuber gençler Kılıçdaroğlu’nu kanallarına davet etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gazhane binalarını gezerken bilgi aldığı esnada yanına yaklaşan iki genç Kılıçdaroğlu ile birlikte video çekerek YouTube kanallarında yayınlamak istediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu ise gençlerin davetine katılma sözü verdi.