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MYP Lideri Yılmaz: “Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmalı”

MYP LİDERİ AHMET REYİZ YILMAZ, ERMENİSTAN’IN TÜM ULUSLARARASI HUKUK KURALLARINI ÇİĞNEYEREK AZERBAYCAN’A SALDIRMASININ HOŞ KARŞILANACAK BİR DURUM OLMADIĞINI VE TÜRKİYE’NİN KESİNLİKLE KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN’IN YANINDA OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

MYP Lideri Yılmaz: “Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmalı”

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ermenistan’ın tüm uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek Azerbaycan’a saldırmasının hoş karşılanacak bir durum olmadığını ve Türkiye’nin kesinlikle kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olması gerektiğini söyledi.

Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından saldırıya uğraması hakkında bir açıklama yapan Muhafazakar ve Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Azerbaycan’ın tüm uluslararası hukuk kuralları çiğnenerek saldırı altında olduğunu belirtti. Yılmaz, “Bu durum Türkiye tarafından kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, Libya başta olmak üzere her yere asker göndermektedir. Her yerde gücünü göstermektedir. Fiili olarak saldırı altından bulunan Azerbaycan’a da gücümüzü göstererek yanında olmalıyız. Sembolik de olsa askeri birlik dahil her türlü yardımı yapmalıyız” dedi.

Egemen güçler tarafından büyümekte olan Türkiye’nin ısrarlı bir şekilde yalnız bırakılmaya çalışıldığını dile getiren Yılmaz, “Türkiye çıkarları doğrultusunda ülkelerle işbirliği içine girerek bu oyunu bozmalıdır” şeklinde konuştu.

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