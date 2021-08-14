TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan sel açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaşanan sellere ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanların özellikle tabiata yaklaşımlarıyla, devletlerin yaklaşımlarıyla ilgili yanlışlar uzun bir zamandır 100 yıldan fazladır devam ediyor. Tüm dünyanın iklim değişikliği ile ilgili bir araya gelerek insanlığın geleceği ile ilgili adımlar atması gerekir. Türkiye ölçeğinde bizim bu seller nedeniyle oturup yapılaşmayı tekrar düşünmemiz lazım” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ’Önce Öğrenci’ oluşumunun düzenlediği Üniversite Tercih Destek programına katıldı. Burada öğrencilere tercihleri ve gelecekleri hakkında deneyimlerini aktaran Şentop daha sonra basın mensuplarının yaşanan sel faciasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin birçok yerinde farklı felaketlerle karşı karşıya olunduğunu aktaran TBMM Başkanı Şentop, “Doğal afetlerle karşı karşıyayız. Son olarak aşırı yağış ve sel sebebiyle, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük’te ciddi hasarlar meydana geldi. Can kayıpları var özellikle Kastamonu Bozkurt’ta. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diliyorum yakınlarına başsağlığı diliyorum. Orman yangınlarıyla ilgili çok büyük hasar meydana gelmişti. Türkiye ölçeğinin dışına çıkarak dünyanın birçok yerinde bilhassa Akdeniz havzasında, başta orman yağışları olmak üzere, aşırı yağışlar, seller var. Bu tablo bize tabiattaki olağan dışı gelişmeleri gösteriyor. İnsanların özellikle tabiata yaklaşımlarıyla, devletlerin yaklaşımlarıyla ilgili yanlışlar uzun bir zamandır 100 yıldan fazladır devam ediyor. Tabiat, doğadan da onun karşılığı olarak bize olumsuzluklar olarak dönüyor" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın iklim değişikliği ile ilgili bir araya gelerek insanlığın geleceği ile ilgili adımlar atması gerektiğini kaydeden Şentop, “Türkiye ölçeğinde bizim bu seller nedeniyle oturup yapılaşmayı tekrar düşünmemiz lazım. Hem vatandaşlar olarak hem de yerel yöneticiler olarak düşünmemiz lazım. Bozkurt’ta yaşanan olayı görüyoruz. Ezine Çayı’nın etrafındaki alanlar hasar gördü. Oradaki yapılaşmaya izin verilmemeliydi veya insanlar da oralarda yapılaşmayı düşünmemesi gerekirdi. 1-2 yıllık perspektifle baktığımızda olmuyor ama 100 yıllık perspektifle bakarsak bir dere yatağının belki 10 yıllarca sorun teşkil etmez ama 100 yılda bir olur ve böyle vahim tabloyla karşılaşabiliyoruz. Geçmişi ve geleceği düşünerek planlamalar yapmalıyız. Bunlardan ders çıkararak yolumuza devam etmeliyiz” dedi.