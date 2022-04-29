Profesyonel liglerde play-off tarihleri belli oldu

2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 29.04.2022 17:07
  • Güncelleme: 29.04.2022 17:15
Profesyonel liglerde play-off tarihleri belli oldu
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar daha sonra ilan edilecek.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre play-off müsabaka tarihleri şöyle:

Spor Toto 1. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba

Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar

Final: 2 Haziran Perşembe

TFF 2. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe

Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Cuma

Final: 29 Mayıs Pazar

TFF 3. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe ve 13 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba

Finaller: 23, 24 ve 25 Mayıs

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

2
Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

3
İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

4
Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

5
Planlı kesintiler devam ediyor

Planlı kesintiler devam ediyor

6
23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

DAHA FAZLA
Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu