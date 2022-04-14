Sağlık Bakanı Koca: 'Salgın hastalık sonrası toparlanmaya çalışıyoruz'

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının pandemide yıprandığını belirterek Salgın hastalık sonrası toparlanmaya çalışıyoruz. İki cihan harbi arasında ordular, dinlenmek ve yeniden hazırlanmak için 20 yıl beklediler. Salgın dönemi de sağlık çalışanlarımız üzerinde benzer bir yıpranmaya sebep oldu. Şimdi Allah'ın izniyle bu yıpranmayı aşıyoruz dedi.

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  • 14.04.2022 18:02
  • Güncelleme: 14.04.2022 19:15
Sağlık Bakanı Koca: 'Salgın hastalık sonrası toparlanmaya çalışıyoruz'
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Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının pandemide yıprandığını belirterek "Salgın hastalık sonrası toparlanmaya çalışıyoruz. İki cihan harbi arasında ordular, dinlenmek ve yeniden hazırlanmak için 20 yıl beklediler. Salgın dönemi de sağlık çalışanlarımız üzerinde benzer bir yıpranmaya sebep oldu. Şimdi Allah’ın izniyle bu yıpranmayı aşıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sakarya’ya geldi. Bakan Koca, valilik ziyareti sonrasında üniversitenin kongre merkezinde tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantıya Bakan Koca’nın yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yer aldı.

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"Karşımda yarının sağlık ordusu var"

Öğrencilerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Hekimlik yapmış, bu mesleğin icrasındaki sorunlar üzerinde eskiden beri düşünmüş meslektaşınız Dr. Fahrettin veya ağabeyiniz olarak burada aranızdayım. Böyle bir fırsata sahip olduğum için gururluyum. Konularımız, önceden bir çerçeve çizmeye ihtiyaç duymayacak netlikte. Bu konulara taze, diri ve hatta bazen sitemli sorularla yaklaşacağız. Ama sizi temin ediyorum. Atılgan sorular, çok az bilinen veya bilinmeyen bazı gelişmelerin konuşulmasını da sağlayacak. Yaygın bir karamsarlık olduğu doğrudur. Fakat bilmeliyiz ki, atılmış radikal adımlar var ve algı bu adımların gerisindedir. Bu sohbet, bana arkadaşınız olma sıfatını bağışlarsanız, bir sohbetin tüm samimiyetini taşıyacak. Bu sohbet, birbirimizi anlamanın ötesinde, çözümlere dahil olma imkanıdır. Keşke benim bakış açımdan kendinize bir baksanız, karşımda yarının sağlık ordusu var, geceleri ders çalışmış, nöbet tutmuş, uykusuz kalmış ama ışık saçan gözler var. Bu gözlerdeki ateşi görüp de bu ülkenin geleceğinden umutlanmamak mümkün değil" dedi.

"Allah’ın izniyle bu yıpranmayı aşıyoruz"

Salgın döneminin sağlıkçıları yıprattığını fakat bu yıpranmanın aşıldığını aktaran Bakan Koca, "Salgın hastalık sonrası toparlanmaya çalışıyoruz. Ben bu durumu dünya savaşları sonrası orduların durumuna benzetiyorum. 3-4 yıl süren aralıksız savaş yılları sonrası ordulardaki kayıplar, yıpranma ve halsizlik tarif edilemez bir boyuttaydı. İki cihan harbi arasında ordular, dinlenmek ve yeniden hazırlanmak için 20 yıl beklediler. Salgın dönemi de sağlık çalışanlarımız üzerinde benzer bir yıpranmaya sebep oldu. Şimdi Allah’ın izniyle bu yıpranmayı aşıyoruz. Ancak yaralarımızı sarmadan, sorunlarımızı konuşup çözmeden yeniden aynı enerjiyle çalışmamız da güç. Bu realite de herkes tarafından anlaşılmalı" diye konuştu.

Bakan Koca, açıklamaların ardından öğrencilerin sorularını basına kapalı şekilde cevapladı.

İHA

SHA-Y
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