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Sağlık Bakanlığından uyarı: 'Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun'

Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığından uyarı: 'Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun'
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Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" ifadeleri yer aldı.

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İHA
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