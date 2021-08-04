"Anne sütünü artırmanın yolu emzirmeden geçiyor"

Anne sütünü artıracak önemli bir besinin olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Nalan Karabayır, “Anne sütünün artmasını sağlayan en önemli faktörün bebeği özellikle ilk aylarda, günde en az 8-12 kez, 15-20 dakika emzirmek olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Nalan Karabayır, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında emziren annelere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Karabayır, “Emziren annenin günlük diyeti en az bin 800 kkal ve 65-75 gr protein içermelidir. Emziren annenin beslenmesi dengeli ve çeşitli olmalıdır. Sıra dışı ve abartılı beslenmeye gerek yoktur. Annenin günde 2-3 su bardağı kadar yoğurt, 2 kibrit kutusu kadar peynir, 3-4 porsiyon et, tavuk ya da balık, 1 yumurta ya da kurubaklagil, 5-7 porsiyon taze sebze ve meyve, 4-6 dilim ekmek, en fazla 2-3 porsiyon pirinç, bulgur ya da makarna tüketmesi önerilir” dedi.

"Çay ve kahve tüketimi abartılmamalı"

Prof. Dr. Karabayır, anne sütünün artması için bol miktarda sıvı tüketilmesi gerektiğine dair yaygın kanıyı şu şekilde değerlendirdi: "Fazla miktarda özellikle günde 3 litreden fazla sıvı tüketiminin süt yapımı üzerine olumsuz etkisi de ortaya çıkabilir. Bu nedenle emziren annelerin susadıkça ihtiyaçlarını giderecek kadar su tüketmeleri, meyve suyu, soda, çay-kahve, bitki çayı tüketimlerinin sınırlı tutmaları önerilmelidir. Çay-kahve içeriğindeki kafein nedeniyle bebekte ağlamalara neden olmak dışında idrar söktürücü etkisi ile annede sıvı kaybına yol açabilir. Günlük çay kahve tüketimi 2 fincan kahve ya da 2 bardak çay olarak sınırlandırılması önerilmelidir. Emzirme döneminde annelere ciddi bir gıda kısıtlaması önerilmezken süt ürünü olarak pastörize edilmemiş gıdalar, çiğ et ve civa yükü yüksek olduğu bilinen balıkların tüketilmemesi hatırlatılmalıdır. Ayrıca çikolata gibi kafein içeriği yüksek besinlerin bebekte huzursuzluk yapma ihtimali nedeniyle sınırlı tüketilmesi hatırlatılmalıdır".

"Sütü artırmanın yolu emzirmeden geçiyor"

Anne sütünü arttıracak önemli bir besinin olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Karabayır, "Havuç, dereotu, arpa, yulaf, incir, keten tohumu gibi besinlerin sütü arttırdığı bildirilmekle beraber anne sütünün artmasını sağlayan önemli faktörün bebeği özellikle ilk aylarda, günde en az 8-12 kez, 15-20 dakika emzirmek olduğu unutulmamalıdır. Anne sütü yetersizliği çok nadir görülen bir durum olup, emzirme tekniğindeki sıkıntı nedeniyle bebeğin memeyi tam olarak boşaltamaması, bebeğin yeterli tartı almasını ve iyi uyumasını engelleyeceği gibi annede meme başı çatlağı, mastit gibi sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle anne bebek çiftine memeyi iyi kavrama ve etkin emme konusunda destek olunması, emzirmenin erken kesilmesini engelleyecek önemli müdahaledir. Sonuç olarak önemli bir besin olan anne sütü bebeğin sağlıklı bir yaşam sürmesi için önemli faktördür. En az 2 yaşına kadar anne sütü ile beslenmenin sürdürülebilmesi için sağlık personelinin desteği önemlidir" ifadelerini kullandı.