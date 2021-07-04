İstanbul Valiliği korona aşısıyla ilgili farkındalık oluşturmak için çalışma yaptı

İstanbul Valiliği, korona aşısıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla “İstanbul Esnafı Aşısını Oluyor” sloganıyla bir çalışma yaptı. Vali Ali Yerlikaya, aşı olan esnaflara ilişkin paylaşımlar yaparak, “İstanbul esnafı aşısını oluyor. Aşı en büyük gücümüz” dedi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından aşı olma ile ilgili farkındalık oluşturmak, halkı ve esnafı aşı olmaya teşvik etmek ve esnafın aşıyla ile ilgili düşüncelerini yansıtmak için “İstanbul Esnafı Aşısını Oluyor” sloganıyla bir çalışma hazırlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aşısını olan esnaflara ilişkin paylaşımlar yaparak; “İstanbul esnafı aşısını oluyor. Aşı en büyük gücümüz” ifadelerini kullandı.

“Aşı olduktan sonra kendimi daha güvende hissediyorum”

Gıda sektöründe çalışan Yeliz Çelebi, “Aşımı olduktan sonra o kadar rahatım ki sanki zırhımı takmışım gibi bir güven geldi. Hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin ve sevdiklerimizin sağlığı için bir an önce herkesin aşı olmasını tavsiye ederim” dedi.

Ulaşım sektöründe çalışan taksici esnafı; aşısını olduktan sonra kendisini çok sağlıklı ve güvende hissettiğini anlattı. Aşıyla birlikte herkesin daha güvenli bir şekilde araçlara bindiğini belirterek herkese aşı olmayı tavsiye etti.

“Herkesi aşı olmaya davet ediyorum”

Gıda sektöründe çalışanı Namık Ceylan, “Aşının ülkemiz, insanımız ve esnafımız için daha iyi olacağını düşünüyorum. İnsanlar daha rahat bir şekilde alışveriş yapabilecek daha rahat bir şekilde yemeğini yiyip, sohbet edebilecek. Hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı için herkesi aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Giyim sektöründe çalışan Ayper Özberk, 75 yaşında olduğunu ve kronik rahatsızlığı sebebiyle aşı olmakta tereddüt ettiğini ancak daha sonra iki doz aşısını olduğunu anlattı. Herhangi bir olumsuz durum yaşamadığını belirten Özberk, aşı olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

İşletmeci Cemil Yıldırım ise, “Aşı olduğum için mutluyum, daha rahat hissediyorum kendimi” ifadelerini kullandı. Restoran şefi Ayhan Turan ise “2. doz aşımı 16 Temmuz’da olacağım. Hem kendileri hem de çevreleri için herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Kafe çalışanı Yasir Sürücü de aşı olduktan sonra kendisini daha güvende hissettiğini anlattı. Aşı olma sayısı arttıktan sonra işlerinin de arttığını vurgulayan Sürücü, “Aşı olduktan sonra herhangi bir olumsuzluk hissetmedim, çocukken olduğumuz aşıların etkisi ne ise bu aşıda da öyle oldu” dedi.