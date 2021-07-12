“Mavi yumurtanın içinden sağlık iksiri çıktı”

Son yıllarda popüler hale gelen mavi yumurtanın faydalarına dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Doğal ortamda beslenen tavukların yumurtalarında başta Omega 3 olmak üzere birçok protein ve vitamin miktarı daha yüksektir. Bu anlamda mavi yumurta, bize doğal beslenen bir tavuğun habercisi olabilir. Yumurtanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirme, Alzheimer, kemik sağlığı, çocuklarda zekâ gelişimi gibi süreçlerde çok büyük faydası vardır” dedi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi’nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, ‘dünyanın en yüksek besin değerine sahip yumurtası’ olarak iddia edilen mavi yumurtaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, beslenme açısından tam bir protein kaynağı olan yumurtanın özellikle çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişimi desteklediğini belirterek “Özellikle Amerika bölgesinde yetiştirilen Ameraucana ve Araucanas cinsi tavuklardan elde edilen mavi yumurta, son yıllarda ülkemizde de üretilmeye başlandı. Bu tür tavuklardan mavi renkli yumurta çıkmasının ana nedeni yapılarında barındırdıkları biliveredin pigmentidir” diye konuştu.

“Omega 3, protein ve vitamini daha yüksek”

Mavi yumurtanın besin değerinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Dr. Koran, şöyle devam etti: “Tavuk yumurtası protein, A, E, K, D, B2, B6, B12 gibi vitaminler, kalsiyum, demir, fosfor, iyot, flor, sodyum, potasyum, klor, kükürt, çinko, magnezyum gibi minerallerden zengindir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirme, Alzheimer, kemik sağlığı, çocuklarda zekâ gelişimi gibi süreçlerde çok büyük faydası olan bir besindir. Ancak yumurtanın besin değerinin gücü yumurta renginden çok tavuğun beslenme kalitesiyle alakalıdır. Doğal ortamda kendi halinde beslenen tavukların yumurtalarında başta Omega 3 olmak üzere birçok protein ve vitamin miktarının daha fazla olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Ameraucana ve Araucanas cinsi tavuklar doğal yaşam alanlarında organik beslenerek yeteri kadar biliveredin pigmenti üretebilmektedir ve ancak bu şartlarda mavi yumurta yapabildikleri bilinmektedir. Bu anlamda mavi yumurta, bize doğal sağlıklı beslenen bir tavuğun habercisi olabilir.”