Türkiye’ye her yıl yüzlerce kişi göz protezi için geliyor

Türkiye geçtiğimiz sene ağırladığı yüzbinlerce uluslararası hasta ile sağlık turizminde öne çıktı. Sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih eden hastaların en sıradışı tercihi ise göz protezi oldu.

Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen turistler, en çok estetik ve saç ekim, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi için geliyor. Öte yandan, özellikle estetik alanında sıradışı sayılabilecek sağlık çözümlerini tercih eden turist sayısı da artıyor. Türkiye’yi göz protezi yaptırmak için ziyaret edenler Türk hekimlerin alanındaki yetkinliğine dikkat çekiyor. Renk Protez Genel Koordinatörü Murat Ay ’’Estetik alanında hızla gelişen Türkiye, dünyada sayılı protez göz geliştiren ülkelerden biri konumunda. Hem yerli hem de yabancı pek çok hastaya bu alanda kişiye özel sağlık çözümleri sunuyoruz’’ dedi.

’’Protez göz sektöründe dünyanın önemli ülkeleri arasında yer alıyoruz’’

Tıp alanında Türkiye’nin kazandığı ivmeye değinen Murat Ay, ’’Sağlık sektörümüz hem dünya standartlarında yetkin hekimleriyle çok ileri seviyede hem de diğer ülkelere kıyasla maliyet avantajı sunan bir yapıda. Sanılanın aksine, hastalar Türkiye’ye sadece estetik ya da saç ekimi için gelmiyor. Kalp, diş, göz gibi diğer alanlarda da oldukça yüksek sayıda yabancı hasta tedavi ediliyor. Nitekim protez göz sektöründe dünyanın önemli ülkeleri arasında yer alıyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde de protez göz operasyonları için Türkiye’ye gelenlerin sayısında artış görüldü’’ dedi.

’’Artık protez gözleri gerçeğinden ayırt etmek imkansız’’

Özellikle yüz bölgesi gibi ilk bakışta fark edilen bölgelerdeki doku veya organ kayıplarının, hastaları psikolojik açıdan olumsuz etkilediğine ve bu sebeple protez ameliyatlarına başvurulduğuna değinen Ay, ’’Göz, insan yüzünde en çok dikkat çeken yerlerden biri. Kaza, enfeksiyon, travma gibi çeşitli sebeplerle meydana gelebilen göz kaybı ise hastaları ruhsal olarak en çok etkileyen vakaların başında geliyor. Kimi hastalar, yaşamlarını evden çıkmadan sürdürmek istiyor. Ancak günümüz teknolojisi ile göz protezlerinde yeni bir çağ atlandı. Artık protez gözleri gerçek bir gözden ayırmak neredeyse imkansız. Renk Protez olarak bizler de kişiye özel tasarlanan ve iristen göz damarlarına kadar kişinin sağlıklı olan gözü ile aynı görünümü taşıyabilen protezler ile engelli kişilerin çekincelerini bir kenara bırakarak topluma karışmalarına ve rahat bir sosyal hayat sürmelerine yardımcı oluyoruz’’ şeklinde konuştu.