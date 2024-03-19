Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde sağlıklı yaşlanma danışmanlığı

Yaşlı vatandaşların günlük yaşamlarında uyması gereken önemli noktalara dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Sağlık Bakanlığı’nın bu çerçevesinde yürüttüğü çeşitli çalışmalardan faydalanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Yaşlıların, geçmiş ve günümüz arasında köprü kuran, kültür, gelenek ve tecrübeleri yarınlara taşıyan kişiler olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Çetin, yaşlı vatandaşların sosyal hayatın içinde yer almaları, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerinin Sağlık Bakanlığı’nın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Çeşitli bireysel ya da çevresel faktörlerin etkisiyle oluşabilen düşme ve kazaların, yaşlı bireylerin sağlıklarını kaybetmelerine, ya da yaşamlarının geri kalan dönemlerinde başkalarına bağımlı hale gelebilmelerine neden olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Çetin, “ Bu nedenle 2024 yılı 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nın teması “Güvenli Yaşa, Sağlıklı Yaşlan” olarak belirlenmiştir. Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi, evlerde ve sosyal yaşam alanlarında basit tedbirlerin alınması yoluyla düşmeler ve kazalar büyük ölçüde azaltılabilecektir. Bu konu yaşlılarımız kadar, yaşlı bir birey adayı olan kendimize karşı da önemli bir sorumluluktur.” diye konuştu.

Yaşlı vatandaşlara yönelik faaliyetler sürüyor

Sağlık Bakanlığı’nın bununla ilgili paydaşların katılımı ve katkılarıyla “Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı” hazırlayarak faaliyetler yürüttüğünün altını çizen Uzm. Dr. Çetin, “Bakanlığımız geliştirdiği Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması ile aile hekimlerimizin, kendilerine kayıtlı yaşlı bireyleri, klinik rehberler doğrultusunda izleme ve değerlendirmelerine imkan sağlamıştır. Yine ülke genelinde yaygınlaştırdığı Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde (SHM) ise sağlıklı yaşlanma danışmanlığı ve güvenli çevre hakkında eğitimler verilmesini sağlayarak yaşlı bireylerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın konuya yönelik farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalara devam etmektedir. Yaşlı vatandaşlarımızı bu merkezlerden faydalanmaları için bekliyoruz” diye konuştu.

Uzm. Dr. Çetin son olarak Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde yaşlı vatandaşlara karşı hatırlatmalarda bulunarak sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Bu hafta vesileyle vatandaşlarımızı; yaşa ve sağlık durumuna uygun aralıklarla görme ve işitme muayenelerini yaptırmaya, yine yaşa ve sağlık durumuna uygun düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmaya, düşme ve kazalara karşı kolay giyilip çıkartılan ve kaymaz tabanlı rahat ayakkabılar kullanmaya, halı, mobilya, kablo gibi eşyaların takılmaları önleyecek şekilde düzenlemeye ve de düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya davet ediyor, tüm büyüklerimize sağlıklı günler diliyoruz”