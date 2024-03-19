İftar sofrasında şehitler için dua edildi

Derince'de şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftarda ağırlandı. Programda şehitler için dualar edildi.

İftar sofrasında şehitler için dua edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Derince’de şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftarda ağırlandı. Programda şehitler için dualar edildi.

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakanlarının onuruna Yelken Kafe’de iftar programı düzenlendi. Programa Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı katıldı. Okunan akşam ezanının ardından oruçların açıldığı iftar programında hep birlikte dualar edildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Eğer bugün bu kutsal topraklar üzerinde huzur içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Rabbim onlardan ve kıymetli ailelerinden razı olsun" dedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb