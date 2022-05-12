Şampiyon VakıfBank kupasını aldı
Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank kupasını aldı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Sultanlar Ligi’nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank kupasını aldı.
Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan mücadeleden sarı-siyahlılar 3-0 galip ayrıldı. VakıfBank böylece seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon tamamladı.
Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni yapıldı. Şampiyon VakıfBank’a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe’ye de plaketi verildi.
İHA
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