CSGO’da En Havalı Oyuncu Olmak İsteyenler Kesenin Ağzını Açıyor

Counter Strike Global Offensive adına sahip takım savaş oyunu CSGO adıyla bilinir ve her yaştan her cinsiyetten dünyanın her yerinden oyuncu kadrosuna sahiptir. Silahların görüntüsünü değiştirmesi için skin adı verilen çeşitli silah kılıfları mevcuttur. Takım içinde her oyuncunun aynı olduğu yerde tarzınıza özel skininiz ile fark yaratabilir oyunun en havalı oyuncusu olabilirsiniz. Skinler oyundaki başarınızı sadece özel bir skine sahip olmanın verdiği motivasyon ile etkiler. Bilgisayar oyunu tutkunları için CSGO’da özel bir skine sahip olmak fazlasıyla motive edici ve başarılıdır.

CSGO’DA SKİN SATMAK MÜMKÜN MÜ?

Oyun içinde kullandığınız skinleri değiştirmek istediğinizde CSGO skin satma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Skin satarken csgo hesabınız üzerinden CSGO skin trade yaparsanız steam hesabınıza skininizin değeri kadar farklı oyunları satın almada kullanabileceğiniz para yatar. Bir başka skin satma yöntemi de CSGO skin siteleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Skin sitesinden yapacağınız skin satma işleminden sonra gündelik hayatta kullanabileceğiniz gerçek para hesabınıza yatar. Skin sitelerinde skininizin steamdaki ederinden daha düşük fiyatlara satış gerçekleşse de skininizi nakite çevirme imkanı sunduğundan oyuncular ihtiyaçlarına göre siteler üzerinden skin satma işlemini gerçekleştirmektedir.

CSGO’DA SADECE SİZE ÖZEL SKİNLER

CSGO skins çeşitleri sizi oyunda ileri taşıyacak, motivasyonunuzu arttıracak şekilde tasarlanmıştır. Adil bir oyun olması açısından skinler silah üzerinde görüntüden başka bir şeyi değiştirmemektedir. CSGO skin alma işleminde alacağınız skinin özelliklerine göre fiyatlar değişim göstermektedir. Sayıca az bulunan, oynadığınız serverde o skinin sayısı ikiyi üçü geçmeyecek skinler her zaman CSGO en pahalı skin olmuştur.

CSGO ucuz skin çeşitleri oyun içinde skine sahip oyuncularda rastlayacağınız sayıca daha fazla olan skinlerdir. Yani kolay ulaşılabilir ayrıcalık katmayan skinlerin fiyatları daha düşük nadir olanlar daha yüksektir. Nadir bulunan pahalı skinler özellikle oyun yayıncılarının fazlasıyla ilgisini çekmektedir.