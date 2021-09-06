CTR Nedir ve Neden CTR (Tıklama Oranı) Önemlidir?

Bir web sitesi kurmayı planlayan herkesin cevabını merak ettiği sorulardan birisi de CTR nedir sorusudur. Biz de bu yazımızda CTR nedir sorusunu tüm detayları ile sizlere aktarıyor olacağız. Eğer siz de web sitenizi geliştirirken CTR oranını yükseltmeyi hedefliyorsanız yazımız size bu konuda yardımcı olacaktır. Yazımıza başlamadan önce yüksek CTR oranları elde edebilmek ve bu sayede web sitenizin kalite puanını yükseltmek için bir Performans Pazarlama Ajansı ile birlikte çalışabileceğinizi de kısaca hatırlatalım.

CTR Nedir?

Yazımıza CTR nedir sorusu ile başlıyoruz. CTR, Click Through Rate kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu terim, web sitelerinin tıklanma oranlarını ifade etmektedir. Konuyu daha kısa ve net bir şekilde açıklayabilmek adına CTR’ı, bir web sitesinde gerçekleştirilen herhangi bir çalışmanın almış olduğu toplam tıklanma oranları şeklinde özetleyebiliriz. Peki, bir web sitesinin CTR’ı kaç olmalıdır? Web sitenizin CTR’ını yükseltmek için neler yapabilirsiniz? Bu soruların tamamını yazımızın devamında cevaplayacağız.

İyi Bir CTR Kaç Olmalı?

Her web sitesi için belirli bir CTR oranının iyi veya kötü olduğunu söylemek doğru olmaz. Bunun başlıca sebebi ise her web sitesinin sahip olduğu CTR oranlarının başarı kriterlerinin sektörden sektöre değişiklik gösteriyor olmasıdır. Ama yine de web sitenizin CTR’ını olduğundan daha yüksek seviyelere çıkarmak için yapabileceğiniz birçok yöntem bulunmaktadır.

CTR Reklam Sıralamasını Etkiler mi?

CTR, reklam çalışmalarınızın sıralaması üzerinde büyük etki sahibi olan önemli dinamiklerden birisidir. Bu sebeple, Google, reklam verenlerin sıralamasını belirleyebilmek adına web sitelerinin CTR oranlarını da izlemektedir. Bu sebeple web sitesi sahipleri, CTR oranlarının, sektörlerine ait ortalama değerlerin altında kalmadığından emin olmalıdırlar. Bunu başarabilmek için detaylı bir reklam planlaması hazırlayabilmek ve bunu harfiyen takip etmek en etkili yoldur.

CTR Kalite Puanını Nasıl Etkiler?

Web sitelerinin kalite puanları üzerinde etkisi olan dinamiklerin sayısı oldukça fazladır. Bu dinamikler bir araya gelerek bir web sitesinin kalite puanı derecelendirmesini belirlerler. Fakat, bu dinamiklerden hangilerinin en fazla etkiye sahip olduğu tam olarak bilinememektedir. Yine de CTR oranlarının bu dinamikler arasında bir web sitesinin kalite puanını etkileyen en önemli faktörlerden olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple, uzmanlar, daha iyi kalite puanları alabilmek için web sitenizin CTR oranlarını artıracak iyileştirmeler yapmanızı tavsiye etmektedir.

CTR Oranını Etkileyen Etkenler

Bir web sitesinin CTR oranlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin neler olduklarının tam olarak bilinmesine karşın, hangilerinin CTR oranları üzerinde ne derecede etkili oldukları ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple, burada, yalnızca web sitelerinin CTR oranlarını etkileyen temel faktörleri sıralamakla yetineceğiz. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Reklam çalışmanızda kullanmak üzere tasarlamış olduğunuz web sitesi bileşenleri CTR’ı etkilemektedir.

Reklamlarınızda yer alan içeriklerde bulunan anahtar kelimelerin aranma hacimleri de CTR üzerinde etkisi olan dinamiklerden birisidir.

Reklam metinlerinizde kullanmış olduğunuz harekete geçirici mesaj metni de CTR’ı etkileyen önemli faktörlerdendir.

Son olarak, web sitenizde kullanmış olduğunuz URL yapısı da CTR’ı etkiler.

CTR Nasıl Optimize Edilir?

Bu aşamaya kadar CTR nedir sorusunu cevapladık. Peki CTR nasıl optimize edilir? Tıklanma oranlarını artırmanın en temel kuralı etkili bir hedef kitle analizidir. Hedef kitle analizinden sonra, hedef kitlenizin aramış oldukları anahtar kelimeleri tespit edip, bu kelimeleri web sitenizde yer alan içeriklerde kullanmalısınız. CTR’ı optimize etmenin bir yolu da reklam çalışmalarınızda kullanacağınız tasarımsal unsurların tamamını optimize bir hale getirmektir. Son olarak, web sitenizin CTR’ını optimize edebilmek için reklam metinlerinizde etkili CTA’lar kullanmaya da özen gösterin.