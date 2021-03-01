Hasta Yatağı Ne İşe Yarar?

Normal yataklara göre çok daha konforlu ve kullanışlı olan kumandalı ve manuel hasta yataklarını, hemen hemen her yerde kullanmak mümkündür. Bu yataklar kolaylık sağlaması açısından oldukça önemli bir yere sahipler. Bu yüzden en fazla karşılaştığımız yerlerden biri de hastanelerdir. Hastaları kaldırmak, taşımak ve buna benzer işlerin daha kolay yapılabilmesi için bu kumandalı hasta yatakları kullanılır.

Artık bu durum sadece hastanelerde geçerli olmuyor. İstediğiniz yerde istediğiniz zamanlarda bu hasta yataklarını kullanabilirsiniz. Tekerlekli oluşundan dolayı sizlere her alanda kullanabilme kolaylığı sunar. Kumandalı ayarlanabilen özellikleriyle birlikte, hastalarınız artık acı çekmeden oturabilecek ve yatabilecektir. Üstelik kaldırma yatırmayı fiziksel olarak değil, kumanda sayesinde yapabileceksiniz. Bunun için hasta yatağı kiralama sayesinde bu imkânlardan evinizde bile faydalanabileceksiniz.

Her Hastaya Uygun Yatak Çeşidi

Fiziksel aktivitesini yerine getiremeyen ve getirmekte güçlük çekenler için kullanıma uygun olan hasta yatakları, hem manuel hem de kumanda ile ayarlanabilir özelliğine sahip. Ayarlanabilir yüksekliği sayesinde hastaya uygun şekilde ve yükseklikte ayarlanabilir. Hastayı banyoya götüreceğiniz zaman, bir odadan diğer odaya götüreceğinizde, yapacağınız taşıma durumlarında çok büyük avantajlara sahip olmanıza yarıyor.

Böylelikle anlaşılacağı gibi bu yatakları evinizde bile kullanabilme şansına sahip olmak mümkündür. Yatağa bağlı olan hastalar ve kısa süreliğine yatağa bağlı olan hastalara uygun olan yatakları temin etmeniz mümkündür. Kiralık hasta yatakları siparişi vermek için Şifa Yatak sitesinden size uygun olanına bakabilirsiniz.

Yatak Yarasına Havalı Yatak

Havalı yataklar; yatağa bağlı olan hastalar için özel olarak geliştirilmiştir. Fiziksel hastalığı olan hastalarda hareket durumları çok fazla olmadığı için vücutlarında yatak yarası meydana gelir. Bu gibi yaraların daha fazla artmaması ve azalması için havalı yatakların tercih edilmesi gerekir. Yatalak hastaların hastalığına birde deri hastalığı eklenmesiniz istemeyenlerin tercih edeceği yatak çeşidi arasında yer alıyor.

Havalı yataklar sayesinde hastaların terleme, ciltte meydana gelebilecek yara ve enfeksiyonların önüne geçebilmek için oldukça kullanışlı yatak çeşididir. Daha sağlıklı günlerin yaşanması için site web adresini ziyaret ederek havalı yatak fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Şifa Yatak sitesinde her türlü yatak çeşitleri mevcuttur.