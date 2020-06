İsot Biber Faydaları Nelerdir? İsot Biber Nasıl Üretilir?

Şanlıurfa iline özel olan bir baharat çeşidi olarak isot biber çeşitleri çok faydalı olması ile sadece bu şehirde değil tüm Türkiye’de kullanılır. Özellikle yöre halkının vazgeçilmezi olan bu baharat çeşidinin yapılan araştırmalar sonucunda sağlığa da pek çok faydası olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle Şanlıurfa’da yetiştirilen bir biber çeşidinin güneş altında kurutulması ile hazırlanan isot biber yaz aylarında üretilir.



Acı tadı ile enerji verici olan bu biber çeşidi yörede özellikle çiğ köftelerin vazgeçilmezidir. Bunun yanında lahmacun, kebap, yanında getirilen isot sulu yemeklere de katılarak, renk vermesi sağlanır.

İsot Biber Üretimi Nasıl Gerçekleşir

Ağustos ayında toplanan isot biberi içindeki tohumlar ayıklandıktan sonra temiz bir bez üzerine serilerek güneşin altına bırakılır. Burada önemli olan biberin güneşin altında ne kadar kaldığıdır. Sadece bir gün kaldığında kırmızı olan biber, üçüncü gün siyah rengi alır ve toplanır.



Eskiden tokmaklar kullanılarak dövülen bu kurumuş biber, günümüzde ise isot dövme makinelerine konulur. İçine bir miktar zeytinyağı ve tuz karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hazırlanan bu biberin acı bir tadı olmasına rağmen çok yakıcı bir tadı olmaması ile rahatça tüketilir. Bütçe dostu isot biber fiyatları, herkesin bu lezzetli baharatı alarak, yemeklerinde kullanmasını sağlar.

İsot Biberin İçinde Olan Besinler ve Faydaları Nelerdir?

İsot biber içindeki A ve C vitamini ile besleyicidir. Özellikle portakalda bulunun C vitamininden çok daha fazla C vitamini bulundurur. Yağ yakıcı özelliği ile metabolizmayı hızlandırır ve kilo verilmesine yardımcı olur. Öksürüğe iyi gelen isot, anti-aging özelliği ile yaşlanmayı geciktirmesi yanı sıra sindirimi de kolaylaştırır.



Kansere karşı koruyucu olmasının yanında kanser olan kişilerin iyileşmesinde de etkili olduğu belirtilmektedir.