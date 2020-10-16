Yılbaşı Hediyesi İçin İlk Adres Muhiku

Hediyeleşmek, mutluluğu ve heyecanı insanlara en derinden yaşatan aktivitelerden birisi. Hediyeyle birlikte olumlu duyguların karşılıklı olarak aktarılması, sosyal canlılar olduğumuz için ilişkilerimizin güçlenmesine ve bu da doyum yaşamamıza yardımcı oluyor. Tabii ki bu güzel duygular alelade hediyelerle ortaya çıkmadığı için biraz emek ve çaba gerektiriyor.

Bundan yaklaşık üç sene önce sektöre giren Muhiku, insanların birbirine olan sevgisini ve güzel hislerini ifade edebilmesine olanak sağlamak için bir internet sitesi kurdu ve online satışlarına başladı. Geçen süre zarfında müşterileriyle olan ilişkilerini sıkı tutarak ihtiyaçları ve yönelimleri fark eden şirket, bugün her bütçeye ve her zevke hitap eden hediye kutuları tasarlıyor.

Hediyeleşme hayatımızın her döneminde var. Fakat insanların bir sene içerisinde en çok hediye aldığı dönem yılbaşı dönemi. İş yerinde ve okulda yapılan çekilişlerin yanında yeni yıl kutlamasını birlikte yapacak kişiler; sevgililer, aile bireyleri ve yakın arkadaşlar da bu dönemde birbirlerine hediyeler veriyor. Muhiku ise yılbaşı hediyesi seçenekleri ile bize unutulmaz sürprizler yapabilmemiz için pek çok harika alternatif sunuyor.

Yılbaşı hediyeleri denince akla ilk gelenler kar tanesi desenli dekoratif ürünler, kar küreleri ve çam ağaçları oluyor. Muhiku da bu tarz yeni yıl temalı ürünleri harmanlayarak şahane hediye kutuları tasarlıyor. İçerisinde yalnızca dekoratif değil aynı zamanda kullanışlı ürünlerin de yer aldığı kutuları isterseniz arkadaşlarınıza isterseniz eşinize ya da sevgilinize isterseniz ailenize armağan edebilirsiniz.

2021 yılbaşı hediyeleri koleksiyonunun yanında Muhiku’da dilerseniz yeni yıla özel ürünleri seçerek beğendiğiniz diğer ürünlerle birleştirip kendiniz de kutu yapabilirsiniz. Örneğin çay kahve içmeyi seven arkadaşınıza içerisinde bir kutu bitki çayı, bir paket kahve ve yılbaşı temalı kupa bulunan uygun fiyatlı bir set hazırlayarak bütçenizi sarsmadan sürprizinizi yapabilirsiniz.

Hediye Alışverişiniz Artık Çok Daha Pratik

Yılbaşı, doğum günü ya da yıl dönümü… Hediyeleşme ihtiyacında olduğunuz özel gün hangisi olursa olsun çözümünü Muhiku’da bulabilirsiniz. Sitede özel güne ve kişiye göre filtrelenen hediye seçenekleri sayesinde evinizden çıkmanıza gerek bile kalmadan kolayca seçim yapabilirsiniz. Üstelik yaptığınız seçimleri içerisine farklı ürünler ilave ederek ve kendi not kartınızı yazarak kişiselleştirebilirsiniz.

Geçmiş yıllardaki uzun ve yorucu hediye alışverişleri çoğunlukla sonlara doğru ümitsizliğe kapılmamızla ve karşımıza ilk çıkan hediyeliği sepetimize atmamızla sonuçlanıyordu. Bu da sevdiklerimizin bir kenara kaldırarak hayatı boyunca belki hiç kullanmayacağı ürünlere para harcamamıza sebep oluyordu. Maalesef bu tarz hediyeler ne bizi heyecanlandırıyor ne de karşımızdaki kişiyi mutlu ediyor. Bu yüzden de yalnızca paramızın ve zamanımızın israf olmasına yol açıyor.

İşte Muhiku da tam bu noktada size yardımcı olmak için devreye giriyor. Sizin alırken heyecan duyacağınız, sevdiklerinizin ise kullanmaya ve denemeye can atacağı ürünlerle hediye kutusu seçeneklerini oluşturuyor. Onlara çikolata, kahve ve çaylarla yeni lezzetler, dünya klasikleriyle yeni maceralar, deneyim kitleriyle farklı hobiler sunuyor. Böylelikle sevdiklerinize kuru kuruya hediyelik eşyalar değil aynı zamanda içini keyifle dolduracakları bir zaman dilimini de armağan etmiş oluyorsunuz.

Muhiku, yurt içinde her bölgeye gönderim yaptığı için sevdikleriniz uzakta da olsa onlara en güzel hediyeleri sunabilirsiniz. 69 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo masrafını da üstlenen şirket aynı zamanda İstanbul adresine teslim edilecek kutuları da yine ücretsiz gönderim ve özel kuryeyle aynı gün teslim ediyor. Aklınızdan çıkan özel günler olduğunda bu benzersiz hizmetten faydalanabilirsiniz.

Muhiku ile Sevdiklerinize Unutulmaz Hediyeler Verin

Muhiku’nun internet dünyasına girerken amacı insanların mutluluğunu arttıracak kutular tasarlamaktı. Bunu yapmanın en iyi yolu olarak da deneyime öncelik vermek olduğunu fark ettiler. İnsanların eşyaları unutsa da yaşadığı keyifli anları unutmadığını gözlemleyen çekirdek ekip, bunu başaracak hobi kitleri ve farklı lezzetler bulmak konusunda kendini geliştirdi ve geçen 3 senelik zaman zarfında ürün yelpazesini oldukça genişletti.

Muhiku bugün günde binlerce insanın ziyaret ettiği ve güvenle alışveriş yaptığı bir site. %98’in üzerindeki müşteri memnuniyetiyle artık özel günlerden önceki hediye ihtiyacınızda en büyük yardımcınız Muhiku olacak. Şirket ağızdan ağıza yayılarak artık yalnızca bireysel değil kurumsal alanda da hediye kutuları üretiyor. Şirketinizin kurumsal hedefleri doğrultusunda siz de bugün Muhiku’nun hediye kutularını deneyebilirsiniz.

Sevdiklerinize unutulmaz hediyeler vermek, farklı deneyimleri paylaşmak ve onların bireysel zamanına keyif katmak için Muhiku’yu ziyaret edebilirsiniz. Eğer kadına çiçek, çikolata, takı; erkeğe kravat, kol düğmesi; arkadaşa biblo almaktan bıktıysanız ve farklılık arıyorsanız istediğiniz tarzda hediyeleri bu sitede bulabilirsiniz.

Muhiku’nun hediye alanında sunduğu en güzel ve en yeni hizmetlerden biri Kendi Kutunu Yap sayfası. Bu sayfayı kullanarak özellikle de yakın arkadaşlarınıza ve sevgilinize benzersiz kutular tasarlayabilirsiniz. Bu hizmetin en güzel taraflarından biri de bütçenize göre seçimler yapabiliyor olmanız. Yani az parayla da harika bir set oluşturabilirsiniz. Küçük etkinliklerden daha büyük ve önemli etkinliklere kadar her türlü duruma uygun hediye kutuları tasarlayıp unutulmaz sürprizler hazırlayabilirsiniz.