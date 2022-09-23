Selimpaşalı Çiftçilere Tohumluk Arpa Desteği

YAĞCIOĞLU: “BAŞKAN YILMAZ DÖNEMİNDE SİLİVRİ BAMBAŞKA”

Törenin açılış konuşmasını yapan Selimpaşa’nın eski Belediye Başkanı Ahmet Yağcıoğlu, “Ben, uzun dönem belediye başkanlığı görevini yürüttüm. Biz de ektik, biçtik ama çiftçilerimize hiç böyle yerli tohum desteği veremedik. Birçok belediye başkanı gördüm ama Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz döneminde Silivri bambaşka. Kendisini kutluyor ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

