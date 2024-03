Silivri Belediyesinden 8 Mart'a Özel Muhteşem Program

Silivri Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara özel Ceylan konseri düzenledi. Mega Düğün Salonunda düzenlenen konsere Silivrili kadınlar adeta akın etti. Salonu dolduran kadınlar, Ceylan’ın şarkılarına eşlik ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü büyük bir coşkuyla kutladı. Konseri Silivrililerle birlikte takip eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak en yüksek tondan kadına yönelik şiddeti kınadı. Kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Volkan Yılmaz’a büyük destek verdi. Programa; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eşi Ezgi Yılmaz ve binlerce kadın katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE KADAR SİZİN ÇOCUKLARINIZLA BERABERİZ”

Konser alanında bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülkemizde ve dünyanın her yerinde kadın haklarının konuşulduğu gün olarak gündeme geliyor. Esasında biliyoruz ki, ailenin ve toplumun en etkili, birleştirici ve koruyucu unsuru kadınlardır. Kadının olduğu yerde başarı, huzur, güven, üretim ve bereket vardır. Biz kadınları sadece bir gün değil her gün gönlümüzde ve yüreğimizde taşıyoruz. Bir kadına dokunduğunuzda kundaktaki bebekten anaokulu çağındaki çocuğa, iş arayan üniversite mezunu gençten askerlik çağındaki gence, evlilik çağındaki genç kızlarımızdan evde olan engelli kardeşlerimize ve yaş almış bakıma muhtaç olan büyüğümüze kadar dokunursunuz. Yani kadınlara dokunduğunuzda hayatın ta kendisine dokunursunuz. Silivri Belediyesi olarak, hanımefendilere ve çocuklarına geniş bir pasaj ayırarak beraber yol yürümeye ve omuzlarındaki yükün ağırlığını bilerek o yüke ortak olmaya devam ediyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar sizin çocuklarınızla beraberiz. Beslenme çantası, kırtasiye ve okul forması desteği, ücretsiz lise ve üniversiteye hazırlık kursları, yabancı dil kursları, çocuk ve gençlik kütüphaneleri, sınav harçları desteği, her ay burs ödemeleri, spor sahaları ve spor tesisleri gibi bütün hizmetlerimizi, hayattaki tek endişeniz olan çocuklarınız için yaptık. Bölgenin en donanımlı, en nitelikli engelsiz yaşam ve eğitim merkezini sizler için açtık. Eli nasırlı kadın çiftçilerimizin her daim yanında olduk. Köy pazarları, yer tahsisleri, gübre destekleri, biber şenliği, el sanatları kursları, kooperatifçilik eğitimleri, saman, silaj, Ayçiçek tohumu, arpalık tohum ve fide gibi onlarca üretim desteği verdik. ‘Kadın varsa üretim var. Üretim varsa hayat var’ diyerek, Silivri’nin İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü olacağına her zaman inandık” dedi.

“BİZDE ESER, HİZMET VE MÜJDE BİTMEZ”

Silivrili kadınlara yeni dönemde hayata geçirecekleri yeni projelerle ilgili müjdeler veren Başkan Yılmaz, “Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa toplum, toplum mutlu olursa devlet güçlü olur. Özellikle belirtmek istiyorum; kadına yönelik her türlü şiddeti en yüksek sesle kınıyorum. Şiddete maruz kalmış veya tehdit altındaki kadınların, geçici bir süre için başta barınma olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanacağı Kadın Sığınma Evini yeni dönemde Silivri’mize yapacağız. Müjdeler bitti mi? Tabi ki bitmedi. Bizde eser, hizmet ve müjde bitmez. Öncelikle belediyemizde çalışan kadınlar olmak üzere, kadınlarımızın hayatlarını bir nebze kolaylaştırmak amacıyla mesai saatlerinde küçük çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri, Çocuk Bakım Evlerini inşa edeceğiz. Mahalle kültürünü ayakta tutmakla birlikte, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak Mahalle Konakları projemize devam edeceğiz. Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Silivri’deki her mahalleye ücretsiz kapalı düğün salonları geliyor. Sizlere şezlongun, şemsiyenin, duşun ve soyunma odalarının ücretsiz olduğu kadın plajlarının sözünü vermiştik. Bu plajı İstanbul’da bir ilk olarak Selimpaşa’da yaptık. Şimdi ise Semizkumlar, Parkköy ve Çanta Kadınl Plajları sizlerin emrine amade olacak. Kültür gezilerimizi çok sevdiğinizi biliyorum. Bu nedenle bir müjde daha vermek istiyorum. Ramazan ayınızı tebrik ediyor, 16-17 Mart’ta benim ve kıymetli eşim Ezgi Hanım’ın da katılacağı Bursa Kültür ve İftar Programı şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi sıra dosta güven vermeye geldi. 5 yıl önce, ‘Sizlere elimi uzatıyorum, bu el havada kalmasın’ demiştim. Şimdi bir kez daha size bir kez daha el ele tutuşalım diyorum. Size yemin ve söz olsun ki; tuttuğunuz bu el, umutlarınızla, yarınlarınızla ve heyecanınızla hep sizinle birlikte olacak” diye konuştu.