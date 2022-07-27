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Silivri CHP'de görev değişikliği

CHP İlçe Başkanı Berker Esen, Gençlik Kollarındaki görev değişimini duyurdu.

Silivri CHP'de görev değişikliği
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CHP İlçe Başkanı Berker Esen, yaptığı paylaşım ile Gençlik Kollarındaki görev değişimini duyurdu. Esen'in paylaşımı şu şekilde: “Partimiz Gençlik Kolları Başkanlığı'na Mehmet Noyan Öpçin kardeşimizin ataması gerçekleştirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar görevi sürdüren Ali Osman Cömert kardeşimize de emek ve çabalarından ötürü teşekkür ediyorum. Partimize hayırlı olsun. Gençlik Kollarımızın devir teslim programı 27 Temmuz 2022 Çarşamba, bugün saat 19.00'da parti binamızda gerçekleştirilecektir. Partililerimiz davetlidir.”

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