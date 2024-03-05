Silivri'de en güzel korkuluk yarışması düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Silivri Belediyesi ve Evim Atölyem Grubu iş birliğiyle gerçekleştirilen; Üretici Kadınlar El Sanatları, Korkuluk Sergisi ve Yeniden Kullanım Pazarı yoğun ilgi gördü. Evim Atölyem Silivri Grubu Üyeleri tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan 22 adet korkuluk için, güzellik yarışması düzenlendi. Jüri üyelerinin değerlendirmesiyle Yasemin Özen ve ekibinin hazırladığı 22 numaralı korkuluk birinci, Meral Oraliş'in hazırladığı 1 numaralı korkuluk ikinci, Dilek Utkangil'in hazırladığı 3 numaralı korkuluk ise üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi tam altın, ikincisi yarım altın, üçüncüsü ise çeyrek altın ile ödüllendirildi. Program sonunda sanatçılar tarafından tasarlanan korkuluklar, yapılan kura çekiminin ardından Sayalar'da biber üreten 22 kadın çiftçiye takdim edildi. Silivri Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Basın Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, Evim Atölyem Sözcüsü Derya Küçük ve kadın üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılış programı renkli anlara sahne oldu.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’DE KADIN DAYANIŞMASININ GÜZEL ÖRNEĞİ”

Üretici kadınların etkinliğini ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğimiz kapsamında anlamlı ve renkli bir organizasyon tertipledik. Evim Atölyem gurubuna, Derya hanım şahsında teşekkür ediyorum. Yeniden kullanım pazarı, el sanatları stantları ve kadın çiftçilere verilmek üzere yarışmaya tabi tutulan korkuluklar kadın dayanışmasının göstergesi oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.