Silivri'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Silivri'de iki araç kafa kafaya çarptı. 2 sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Kaza, sabah saatlerinde Silivri Kavaklı Mahallesi Fulya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İHA
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