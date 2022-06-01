Silivri'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Silivri Kavaklı Mahallesi Fulya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.