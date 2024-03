Silivri'de Milletin Bahçesi Milletle Birlikte Hizmete Açıldı

TAKİP ET

Silivri Belediyesi, ilçedeki vatandaşların keyifli vakitler geçirecekleri ve nefes alacakları millet bahçelerine bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle Yeni Mahalle Eski Silivri Stadında yapımı tamamlanan Silivri Millet Bahçesi ve İlçe Halk Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 38.000 metrekare alanda içerisinde; mescit, kapalı otopark, kaykay pisti, çocuk oyun alanı, etkinlik çayırı, ateşsiz piknik alanı, tematik bahçe, masa tenisi, yaya yolları, gölet, bisiklet yolları, dinlenme alanları, ilçe halk kütüphanesi ve sosyal tesis ile Silivri’de yaşayan vatandaşlar yepyeni, konforlu ve modern sosyal yaşam alanlarına kavuşmuş oldu.

DEMİR: “KÜTÜPHANELER KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİN CANLI MERKEZLERİDİR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demir, “21. yüzyıla damgasını vuran bilgi toplumu kavramı, bilginin toplumsallaşması sürecini de beraberinde getirmiştir. Bilginin topluma ulaşabilmesinde en önemli rolü üstlenecek kuruluşlar ise kütüphanelerdir. Bu bağlamda halk kütüphanelerini; bireylere hayatlarının her döneminde bilgi sağlayan, kılavuzluk eden, gerekli eğitim ve öğretim imkânları yaratan sosyal hizmet kuruluşları olarak değerlendiriyoruz. Kütüphanelerimiz kültürel faaliyetlerin, yeniliğin ve kültürel zenginliğin canlı merkezleridir. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a bu kütüphaneleri hayata geçirdiği için ve bizlerle uyumlu çalışmalar yürüttüğü için çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “MİLLET BAHÇEMİZ KONUKLARINA HUZUR VERECEKTİR”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz açılış ve temel atma törenleri, Silivri’mize ve milletimize olan sevgimizin ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü biz, Hazreti Peygamberimizin ‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ buyurusunu kendimize rehber edindik. Çünkü biz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Tek bir şeye ihtiyacınız var o da çalışkan olmak’ sözünü kendimize kılavuz olarak gördük. Menzile kilitlenmiş ok misali, gözümüzü ufuktan bir an olsun ayırmıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, hiçbir bahaneye ve hiçbir mazeretin arkasına sığınmıyoruz. İşte; 178.000 metrekarede hayat bulan Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanımız, ilçe genelindeki 85 park, 42 basketbol sahası, 14 futbol sahası, 3 futbol stadı, 5 voleybol ve tenis sahası, 100. Yıl Gölet Kafe, engelsiz oyun alanları, Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri, sosyal yaşam alanları bakımından 5 yıl boyunca ortaya koyduğumuz çabamızın ve mücadelemizin meyveleridir. Aynı şekilde, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Millet Bahçemiz, Silivri’mize çok yakışmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız himayelerinde hayata geçirilen millet bahçemizin içerisinde; İlçe Halk Kütüphanemiz yeni yerinde, konforlu ve modern bir mekânda 7’den 70’e herkesi ağırlayan ve ihtiyaçlara cevap verebilen bir kapasiteye gelmiştir. En güzeli de sosyal belediyecilik anlayışımızın bir örneğinin daha burada uygulanacak olmasıdır. Türkiye’de çayın 1TL’ye, Türk kahvesinin 5 TL’ye sunulduğu tek ilçe belediyesi olarak, aynı bakış açımızı burada da sürdüreceğiz. Şehir hayatının kargaşasından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını burada dinlendirecek. Aynı zamanda evlatlarımız burada sosyalleşecek ve gençler burada buluşacak. Her yaş grubundan insanımız, burada spor ve egzersiz yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkânına kavuşmuş olacak” diye konuştu.

“HİZMET BİZİM İŞİMİZ!”

Yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilçemize sosyal yaşam alanları kazandırmaya aralıksız devam edeceğiz. Yeni dönemde; Fatih Mahallesi Çamlık mevkinde, Cumhuriyet Mahallesi Murat Çeşme mevkinde, Mimarsinan Mahallesi Tuzla Deresi bölgesinde hayata geçireceğimiz millet bahçelerimizle, Büyükçavuşlu, Küçüksinekli, Gümüşyaka, Çeltik ve Sayalar mahallelerimizdeki yeni mesire alanlarımızla, huzurun adresi olarak birçok tesisi Silivri’mize kazandıracağız. İstanbul’da bunalan vatandaşlarımız Silivri’de nefes alacak. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kuram’la afetlerle mücadele ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla, 5 yılda 2.500 sosyal konut projemizle, şehrimizi daha güçlü ve daha dirençli bir şehir yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde biyogaz üretim tesisi, güneş enerji santrali, yeraltı ve yerüstü konteynırları gibi yatırımlarımızla ‘Çevreyi ve Yeşili Koruyan Belediyecilik’ anlayışımızı sürdüreceğiz. Çünkü hizmet, çalışmak, dertlenmek ve kederlenmek bizim işimiz. Boş laf üretmek ve demagoji yapmak ise başkalarının işidir. Ağustos böceği gibi saz çalmak ve türkü söylemek kolaydır. Fakat dev eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekiyor. Bunun için bizler de 5 yıldır Silivri'ye hizmet etmek ve dev eserler bırakmak için karınca misali çalıştık. Allah’ın izni, hemşehrilerimizin teveccühleriyle, bir 5 yıl daha hizmetkâr olmak istiyoruz. İstanbul’da Sayın Murat Kurum ile uyumlu bir şekilde Silivri’mize nice eseri kazandırma arzusundayız. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Bahçemizin ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, geçmiş dönem bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “SİLİVRİ’NİN MERKEZİ RAHATLAYACAK”

Başkan Volkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Buranın temelini geçmiş dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum beyefendiyle birlikte atmıştık. Yaklaşık 1,5 sene içerisinde temelini attığımız bu eserlerin çok şükür bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Millet bahçemiz 40 dönüm olarak hizmete sunuldu. Silivri'nin iki yakasını bir araya getiren viyadük bittiği zaman burası da Silivri’nin çevresi değişecek. Silivri’nin iş, ekonomik ve sosyal hayatı bu noktaya taşınacak. Buranın yeni bir yaşam ve çekim merkezi olmasıyla Silivri’nin merkezi rahatlayacak. Bu anlamda bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, geçmiş dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Kıymetli Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ve emeği geçen herkese Silivri'de yaşayan hemşehrilerim adına çok teşekkür ederim. Hayata geçirilen bu projeler Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

VARANK: “MİLLET BAHÇESİNİN YAPILMASINDA VOLKAN YILMAZ’IN BÜYÜK EMEKLERİ VAR”

Kaymakam Toğan’ın ardından bir konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, “Hem İstanbul'umuzun hem de Silivri’mizin, Türkiye yüzyılının ikinci yarısına hazırlanması için var gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Hemen her ilimizin bu hedeflere omuz vermesi için bakanlık olarak yerel yönetimlerimizle omuz omuza gece gündüz çalışıyoruz. Son 5 yılda İstanbul çok şeyler kaçırdı. İstanbul afetlere hazırlanamadı, hizmet alamadı ve sorunlarını çözemedi. İstanbul son 5 yılını kaybetti. Biz hiçbir zaman İstanbulluların huzuruna günü kurtarmak için yapılmış işlerle çıkmadık.Hükümet ve bakanlık olarak son 22 yılda İstanbul'da 417 milyar TL’lik yatırım yaptık. Halihazırda devam eden yatırımlarımızın değeri 104,5 milyar TL’dir. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde yatırımlarımıza ya bir kentsel dönüşüm projesiyle ya sosyal konutlarımızla ya millet bahçelerimizle ya da çevre projelerimizle devam ediyoruz. İstanbul'da büyük dönüşümün hızlıca yapılması için bakanlık olarak kolları sıvadık. İnşallah 31 Mart’tan sonra sayın Murat Kurum'un Başkanlığı kazanmasıyla birlikte ve ilçe belediye başkanlarımızla el ele vererek bu süreci çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bakanlık olarak şu anda 512 millet bahçesinin projesini tamamlamış bulunuyoruz. Bugün Silivri’mizde de bir millet bahçesi açmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Hatırladığınız gibi 2019 yılında İstanbul'da bir deprem meydana gelmişti. Bu depremde buradaki stadyum kısmen hasar almıştı. Bu stadyumun yıkılarak yerinin millet bahçesine dönüştürülmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çok büyük emekleri var. Böyle bir projeyi başlatmış olmasından dolayı Cumhurbaşkanımıza ve böyle güzel bir projeye vesile olmasından dolayı Volkan Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkanı Adayı olan Sayın Volkan Başkanımızın burada çok büyük bir teveccühle seçileceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Kendisine 5 yılda hayata geçirdiği dev projeler ve çalışmaları için çok ama çok teşekkür ederiz. Ayrıca son 5 yıl birlikte hizmet yaptığımız, afetlerden afetlere koştuğumuz o dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapan ve şu an İBB’de İstanbul’un Muradı olan Sayın Murat Kurum’a büyük bir teveccühle oy vermenizi sizlerden rica ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açılış için kurdele kesimi yapıldı. Tören, millet bahçesi alanı ve ilçe halk kütüphanesinin ziyaret edilmesiyle son buldu.