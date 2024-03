Başkan Yılmaz Muhalefetin Karnesini Açıkladı: Koca Bir Sıfır!

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz köy ziyaretleri kapsamında Silivrili vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Büyükçavuşlu Mahallesi’nde düzenlenen iftar programının ardından Beyciler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Beyciler’de yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Yoğun katılımla muhtarlık binası önünde gerçekleşen toplantıya; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, Beyciler Mahalle Muhtarı Yaşar Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “KIRSALIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİK”

Programda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’nin potansiyeli ve en önemli itici gücü köylerdir. Buradan hareketle sürekli olarak köyler ve köylerde hayat var demeye devam ettik. Silivri Belediyesi olarak 5 yıl boyunca köylülerimizi desteklemeye hep ama hep özen gösterdik. Bazen kahve toplantılarında, bazen hanımefendilerle kahvaltılı toplantılarda, bazen tohum dağıtım törenlerinde, bazen de saman dağıtım törenlerinde hep köylere geldik. Her zaman kırsalın ne kadar önemli olduğunun altını çizdik. Bütün hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı yaparken asla oy hesabı yapmadık. Bu topraklara borcu olan bir vatandaş olarak nerede ne kadar oy olduğu ve ne kadar oy alabileceğim umurumda olmadı. Bizim amacımız her zaman çiftçinin, hayvancının ve köylünün yanında olmak oldu. Silivri Belediyesi olarak çiftçilik yapacağım dediğimde, ‘Çiftçilik senin işin mi? Sen çiftçilikten ne anlarsın? Belediye eliyle çiftçilik olmaz. Hem çiftçilik yapıp ne yapacaksın ki, sen tarım bakanı mısın?’ dediler. Silivri Belediyesi olarak bu söylemlere aldırış etmeden bugün 4.000 dönüm arazide çiftçilik yapıp buradan kazandığımız ürünleri ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Silivri Belediyesi bugün Türkiye'nin en büyük yerli ve milli Türk tohumunu üreticisidir. Bununla da onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

“HARAMLA HELALİ BİRBİRİNDEN AYIRMIŞ BELEDİYE YÖNETİMİ TESİS ETTİK”

Silivri Belediyesinin ekonomi politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Parayla, pulla, menfaatle ilgili olarak değil, her zaman aşkla ve sevdayla çalışmalarımızı yürüttük. Silivri’de haramla helali birbirinden ayırmış bir belediye yönetimi tesis ettik. Göreve geldiğimizde Silivri Belediyesinin 300 milyon TL borcu vardı. Bu borçların alacaklıları işçiler, devlet ve müteahhitlerden oluşuyordu. Silivri Belediyesinin işçileri maaşlarını bölük pörçük bir şekilde 2 ay gecikmeli alıyordu. İşçilerin emekli ikramiyeleri 11 ay boyunca ödeyememişti. Öyle hızlı bir iyileştirme yaptık ki; şu an Silivri Belediyesinin işçisine, müteahhidine ve devletine tek kuruş borcu yok. Daha önce günü geçirelen ikramiyeler bizim dönemimizde günü gününe ödendi. Bizden önce çöp toplama işi 18 milyon TL’ye ihale edilmişti. Bu işe el atarak İstanbul’da ilk kez kendi çöpünü toplayan belediye olduk. 18 milyon TL harcanan çöp toplama işini 1,5 milyon TL’ye mâl ettik. Vatandaşımızın çöpe giden parasını bu şekilde kurtarmış olduk. Hiçbir zaman 1 TL’lik işi 5 TL’ye yaptırmadık. Borç batağına batmış belediyeyi günü gününe vergilerini ödeyen, tıkır tıkır her şeyini karşılayan ve ayakların üstünde duran bir belediye haline getirdik” diye konuştu.

“PARTİZANLIĞI BELEDİYEYE SOKMADIK”

Rozet takmadığı gerekçesiyle kendisini eleştirenlere cevap veren Başkan Volkan Yılmaz, “Bugün bu kardeşinizi ve bu evladınızı eleştiriyorlar. Fakat çalışmadı, yan gelip yattı, köylere gelmedi, köylere hizmet etmedi, hırsız ve arsız diyemiyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? ‘Broşürlerinde, seçim posterlerinde ve yakasında partisinin rozeti yok. Partisinden utanıyor’ diyorlar. Ben Milliyetçi Hareket Partili(MHP) bir Belediye Başkanı olarak, Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’nin öğüdüyle yakamdaki parti rozetini 5 yıl önce yakamdan çıkardım. 5 yıl boyunca parti rozetini ve partizanlığı belediyeye sokmadım. Kimseyi kimseden ayırmadım. Silivri’de yaşayan herkese eşit mesafede oldum. Volkan Yılmaz'a karşı hiçbir şey bulamayıp partisinden utanıyor diyenler esasında eleştiride değil iltifatta bulunuyorlar. Rakiplerim bile benim tarafsız olduğumu, herkese adil olduğumu ve eşit olduğumu kabul etmişler. Bu eleştiri bizim Silivri'de yaşayan herkese kadar eşit muamele yaptığımızın göstergesidir. Biz Silivri Belediyesinde tek kişiyi dahi işten çıkarmadık. Hiçbir kardeşimizi Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) oy ve gönül verdi diye ötelemedik. Herkesin partisinin çok kıymetli olduğundan hareketle herkese saygı duyduk. Bundan sonra da bu anlayışımızda hiçbir değişiklik olmadan aynı şekilde herkesi kucaklamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TEMBELLİKLERİNİ, İŞ BİLMEZLİKLERİNİ VE AYMAZLIKLARINI SAKLIYORLAR”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yapılan siyaseti eleştiren Başkan Yılmaz, “Eleştirilecek konu bulamayanlar bize laf ebeliği yapmaya devam ediyorlar. Laf ebeliği yapmak istiyorlarsa bir gün gelsinler ve karşıma çıksınlar. Cesaretleri varsa istedikleri platformda laf ebeliğini benim yüzüme karşı yapsınlar. Neymiş efendim; Volkan Yılmaz Atatürk’ü yarım ağız ağzına alıyormuş! Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak paydasıdır. Kimsenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kullanarak insanların arasından nifak sokmaya hakkı yoktur. Kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına saklanarak ve onu kendine siper ederek tembelliklerini, işbilmezliklerini ve aymazlıklarını saklamasın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak çalışkanların işidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak eser, hizmet ve gönül belediyeciliği yapanların işidir. Onun için buradan bir kez daha söylüyorum; size buradan ekmek çıkmaz! Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin atası ve ortak değeridir.” şeklinde konuştu.

“BOŞ VAAT BELEDİYECİLİĞİ 2019 YILINDA TARİH OLDU”

Kendisine yöneltilen eleştirilere hayata geçirdiği projelerle karşılık veren Başkan Volkan Yılmaz, “Bize bir eleştiri yapacaksanız gelin Silivri Belediyesinde neler yapılmış ve neler yapılmamış onu tartışalım. Siz 10 yılda kaç tane kütüphane yaptınız? Kocaman bir sıfır. Volkan Yılmaz ise 5 yılda 20 tane kütüphane yaptı. Siz 10 yılda kaç tane sağlık ocağı yaptınız? 1 tane bile sağlık ocağınız yok. Volkan Yılmaz ise 5 yılda 7 tane sağlık ocağı yaptı. Siz kaç tane 112 acil servis istasyonu yaptınız? Kocaman bir sıfır daha. Volkan Yılmaz ise 5 tane 112 acil servis istasyonu yaptı. Köylere kaç tane sağlık evi yaptınız? Bunun da cevabı yine sıfır. Volkan Yılmaz ise 7 tane sağlık evi yaptı. Kaç tane yüzme havuzu yaptınız? Silivri, İstanbul’un yüzme havuzu olmayan tek ilçesiydi. Biz Silivri Belediyesi olarak yüzme havuzumuzu Silivri’mizin hizmetine sunduk. Kaç tane kapalı spor salonu yaptınız? Cevabı şaşırtıcı değil yine sıfır. Kaç tane stat yaptınız? Bunun da cevabı sıfır. Volkan Yılmaz ise 3 tane stat yaptı. Kaç tane halı saha yaptınız? Galiba bir tane yapmışlar. Bize ise 5 yılda 14 tane halı saha yaptık. Ayrıca Silivri Belediyesi olarak 52 basketbol sahası ve 84 parkı ilçemize kazandırdık. Seçimden seçime gelip oy isteyenlere ve ceketimi koysam kazanırım diyenlere şunu söylüyorum; Silivri'de algı, boş vaat ve kuru söz, biilboard ve sosyal medya belediyeciliği 2019 yılıyla birlikte tarih oldu. Artık Silivri’de eser, hizmet, proje ve gönül belediyeciliği var” dedi.

“BEYCİLER’E MAHALLE KONAĞI GELİYOR”

Beyciler’de yapılan hizmetler ve yeni projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Köydeki hayatı ne kadar kolaylaştırırsak köyde o kadar hayat olur. Onun için biz çalışma ve köy demeye devam edeceğiz. Hemen arkamızda muhtarlık zamanında yapılan bir binamız var. Bu binayı komple yıkacağız. Bu binanın içerisinde; sağlık ocağımız, muhtarlık, çocuk oyun alanı, çocuk bakım üniteleri, kütüphane, bilgisayar odası, etüt merkezi ve spor salonu yer alacak. Bütün bunlarla beraber Beyciler’in sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin tamamının yürüyeceği mahalle konağı mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Çok kısa bir zaman içerisinde Beyciler’de 112 acil servis istasyonu inşa edeceğiz. Bir de artık Çapa’ya, Cerrahpaşa'ya ve Tekirdağ’a gitmeye son vereceğiz. Silivri’ye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 650 yataklı bir eğitim araştırma hastanesi geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Silivri Belediyesi olarak sosyal belediyecilik yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.