Silivri'de yer uçağı Ali'de tamam

Yaptığı nokta transferlerle isminden sıkça söz ettiren Silivrispor son olarak Bolvadin Belediye Termal’de oynayan Ali Arashan Altuntaş ile anlaşma sağladı. Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tunbar’ın girdiği transfer görüşmesi yaklaşım yarım saat sürdü ve genç oyuncu ile anlaşma sağlandı. Yer uçağı lakaplı olan Ali Arashan Altuntaş 1996 İstanbul doğumlu ve kenar forvet oynuyor.