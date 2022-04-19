Silivrispor yönetimi rakiplerini izledi
Çarşamba günü oynayacakları muhtemel rakiplerini görme adına Bahçelievler stadına koşan Silivrispor yönetimi, hem Küçükçekmece Sinopspor'u hem de Kartal Bulvarı çıplak gözle görme fırsatı yakaladılar.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Kulüp Başkanı Akgün Duru ve Kurmayları maçı tam kadro izleyerek zaman zaman da not tutmayı ihmal etmediler. İki takımı da analiz eden Silivrispor yönetimi, Çarşamba günkü maç için stattan ayrıldılar.
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