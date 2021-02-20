12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası’nda!

EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Hollanda, Hırvatistan’ı 65-57 mağlup etti. Bu sonucun ardından 12 Dev Adam, grupta üçüncü olarak Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası’nda!
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EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Hollanda, Hırvatistan’ı 65-57 mağlup etti. Bu sonucun ardından 12 Dev Adam, grupta üçüncü olarak Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün oynanan Hollanda Hırvatistan mücadelesinden gelen sonuçla, Avrupa Şampiyonasına katılım hakkı kazandı. 12 Dev Adam, bugün oynanan mücadelede Hollanda’nın Hırvatistan’ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası’na gitme hakkını elde etti.

Ay-Yıldızlılar, D Grubu’ndaki son maçında, pazartesi günü Hırvatistan ile karşılaşacak.
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