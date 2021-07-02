12 Dev Adam’ın rakibi Yunanistan oldu

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35’te Yunanistan ile karşılaşacak.

12 Dev Adam’ın rakibi Yunanistan oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35’te Yunanistan ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak. Millilerin, Yunanistan ile oynayacağı müsabaka 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35’te başlayacak. Olimpiyat Elemeleri B Grubu’nda bulunan ay-yıldızlılar, ilk maçında karşılaştığı Uruguay’ı 95-86’lık skorla mağlup etti. 12 Dev Adam, bu maçın ardından Çekya ile karşı karşıya geldi ve parkeden 87-70 galibiyetle ayrılmayı başardı.

B Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Milliler, A Grubu’nu ev sahibi Kanada’nın ardından ikinci sırada noktalayan Yunanistan ile eşleşti. Bu müsabakayı kazanan taraf, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05’te final oynamaya hak kazanacak.
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