23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası’nda Türkiye şampiyon oldu

23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası’nda toplamda 61 madalya kazanan Türkiye, şampiyon oldu.

Güreş Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası bugün yapılan finallere sona erdi. Türkiye Kadınlar, Serbest ve Grekoromen stilde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Minderde adeta fırtına gibi esen ay-yıldızlı ekibimiz 15 Altın, 18 gümüş, 28 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazandı" denildi.

Bugün yapılan finallerde Kadınlar 53 kiloda Emine Çakmak altın, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu altın, 62 kiloda Merve Karadeniz gümüş, 68 kiloda Nesrin Baş altın, 76 kiloda Melisa Sarıtaş gümüş ve Meryem Yılmaz bronz madalya kazandı. Türkiye kadınlarda 7 altın, 3 gümüş, 3 bronz toplam 13 madalya kazanarak takım halinde topladığı 235 puanla şampiyon oldu. Kadınlarda Polonya 177 puanla ikinci, Kazakistan 105 puanla üçüncü oldu.

Serbest stilde 61 kiloda Hamza Zopalı altın, 70 kiloda Mevlüt Özdemir bronz, 79 kiloda İsmail Küçüksolak altın, Ahmet Doğan bronz, 92 kiloda Murat Sezmiş gümüş, Sertaç Üngör bronz, 125 kiloda Adil Mısırcı altın, Efe Anıl Al gümüş ve Efe Kölebas bronz madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde 6 altın, 5 gümüş, 9 bronz olmak üzere 20 madalya kazanan milliler 220 puanla şampiyon olurken, Gürcistan 170 puanla ikinci, Kazakistan 153 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Grekoromen stilde ise 60 kiloda Mert İlbars altın, Seyitcan Baytekin gümüş, Mükremin Aktaş bronz, 67 kiloda Fatih Sarıkaya gümüş, Serhat Kırık ve Mevlüthan Ak bronz, 77 kiloda Serhan Acar gümüş, Kerem Akca ve Yüksel Sarıçiçek bronz, 87 kiloda Emircan Arslan gümüş, Yıldıray Pala ve Tansel Can Ortucu bronz, 130 kiloda Hamza Bakır altın, Atalay Aydemir gümüş ve Ahmet Eren Coşkun bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, grekoromen stilde 2 altın, 10 gümüş, 16 bronz olmak üzere 28 madalya kazandı ve topladığı 210 puanla şampiyon oldu. İkinci 198 puanla İran, üçüncü 25 puanla Kazakistan oldu.